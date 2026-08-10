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Universitario cerró acuerdo con el mundialista panameño Abdiel Gutiérrez para el Torneo Clausura
El lateral panameño llega a Lima para firmar por Universitario y convertirse en el último refuerzo crema del Clausura. Viene de frenar a Harry Kane en el Mundial 2026.
Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Deportivo La Guaira por Jorge Abdiel Gutiérrez, lateral izquierdo panameño de 27 años, quien se convertirá en el último refuerzo crema para afrontar lo que resta del Torneo Clausura 2026.
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El defensor llegará este lunes a Lima para poner su firma y completar su incorporación al tricampeón peruano. El club espera oficializar su llegada en las próximas horas a través de sus redes sociales.
Gutiérrez se incorporará a Universitario en condición de préstamo con opción de compra. El panameño viene de disputar el Mundial 2026 con su selección, sumando una importante experiencia internacional a su carrera.
La contratación responde a una de las prioridades de Héctor Cúper, quien había solicitado reforzar el sector izquierdo de la defensa. El técnico argentino tendrá ahora una nueva alternativa para afrontar la recta final del campeonato.
Gutiérrez destaca por su velocidad, recorrido y vocación ofensiva, características que pueden darle mayor profundidad a la banda izquierda. En Universitario esperan que su llegada fortalezca al equipo en la búsqueda del Clausura y el tetracampeonato.
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