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Julio César Uribe dio tajante opinión sobre Mosquera ante su inminente llega a Cristal: "Pienso que..."

En una reciente entrevista, el 'Diamante' habló sobre la llegada de Sporting Cristal al cuadro rimense, siendo determinantes con sus palabras.

Antonio Vidal
Julio César Uribe habló sobre la llegada de Roberto Mosquera. Foto: composición Líbero/Fútbol Satélite
Julio César Uribe habló sobre la llegada de Roberto Mosquera. Foto: composición Líbero/Fútbol Satélite
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Solo faltan pocas horas para conocer la oficialización de Roberto Mosquera como nuevo entrenador de Sporting Cristal y, bajo este panorama, Julio César Uribe, director general de fútbol, habló sobre el nuevo rumbo que tendrá el club rimense con la llegada del experimentado estratega.

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Uribe fue consultado sobre este tema durante el programa 'Fútbol Satélite' y dio su opinión al respecto. Señaló que Mosquera es un gran técnico que se formó en el club, por lo que conoce perfectamente lo que significa ser celeste. De esta manera, dejó en claro que ve con buenos ojos la posible llegada del entrenador.

Es formado en Sporting Cristal, es un técnico que no tiene que demostrar nada y es una persona exitosa. Es una decisión mía. Pienso que Roberto debió estar antes", fueron las palabras del ‘Diamante’.

¿Cuándo comenzará a trabajar Roberto Mosquera como DT de Sporting Cristal?

Sporting Cristal y Roberto Mosquera comenzarán una nueva etapa a partir del 8 de junio, fecha en la que el equipo retomará los entrenamientos en La Florida. El objetivo será dejar atrás la irregularidad mostrada durante la temporada y volver a pelear por el campeonato nacional. Con experiencia y conocimiento de la institución, el técnico peruano intentará seguir ampliando su exitoso historial, que ya incluye dos títulos de Liga 1 y la Copa Bicentenario conquistada en 2020.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá al césped este sábado 13 de junio en lo que será su debut en la Copa de la Liga ante Comerciantes, encuentro en el que los rimenses deberán visitar el Estadio Villa Emprendedora.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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