Mr. Peet lanzo dura advertencia a Sporting Cristal sobre Hernán Barcos: "Un jugador de..."

Hernán Barcos volvió a dar de qué hablar tras su fichaje por Sporting Cristal. Luego de su salida de FC Cajamarca, el 'Pirata' brindó una reciente entrevista en la que dio detalles sobre su estadía en el Rímac y dejó en claro que se comprometerá al 100% con el club. Sin embargo, la polémica surgió cuando manifestó que también podría participar en otras áreas de la institución, tal como ocurrió durante su etapa en Alianza Lima.

Tras estas declaraciones, Mr. Peet, en una reciente edición de 'A presión', lanzó una dura advertencia a Cristal. El periodista deportivo señaló que este tipo de situaciones puede afectar al grupo y destacó que un futbolista debe dedicarse a jugar y que no es habitual que un deportista desempeñe funciones adicionales dentro del club.

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Mr. Peet lanzó dura advertencia a Sporting Cristal sobre Hernán Barcos

Hernán Barcos dio de que hablar luego de su entrevista en RPP

En un primer momento, el periodista cuestionó que el delantero quiera realizar funciones extras a las deportivas. “Para mí, el jugador de fútbol tiene que ir a jugar fútbol, para mí. Después, sugerir en una conversación es probable que se pueda dar una conversación. Pero no es normal que un jugador de fútbol sea juez y parte. No se da que un jugador tenga participación en otras áreas que no sea solamente el área de fútbol”.

Además, resaltó el escenario sobre que pasaría si Cajamarca desciende, considerando que una parte de las críticas sería hacia él, por ser parte del formado del equipo. “Y además, al jugador de fútbol no se le puede, el jugador de fútbol no puede tratar de involucrarse en cuanto a decisiones, sugerencias, recomendaciones, porque al final te puede jugar en contra. Es lo que yo interpreto. ¿Qué pasa si Fútbol Club Cajamarca termina descendiendo? Vas a ser parte del proyecto que se armó, porque lo estás diciendo en la declaración. Hay un tema delicado”.

Por otro lado, consideró que estas funciones extras podrías caer mal dentro del vestuario, sugiriendo que está fue la línea delgada que se rompió cuando estaba en Alianza Lima. “Yo pienso que el jugador de fútbol aporta bastante con su jerarquía en la cancha. El jugador de fútbol quiere que el grupo sea de jugadores de fútbol. No quiere jugadores dirigentes, no quiere jugadores técnicos, no quiere jugadores administradores. El grupo de jugadores de fútbol quiere jugadores de fútbol”.

“Entonces, es una línea muy delgada que se puede romper en cualquier momento. Y probablemente, no lo sé, en serio, digo, no lo sé, no me consta, y probablemente esa línea delgada fue la que se rompió en Alianza. Repito, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado. Lo asumo, puedo estar equivocado. El jugador de fútbol tiene que ser jugador de fútbol”, finalizó.