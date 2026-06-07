Campeón con Sporting Cristal dio fuerte crítica por fichaje de Hernán Barcos: "Cualquiera juega"

Sporting Cristal protagonizó uno de los movimientos más relevantes del mercado de fichajes con la llegada de Hernán Barcos. El atacante argentino aterriza en La Florida para aportar su cuota de gol. No obstante, su incorporación no ha sido bien recibida por algunos referentes del club, después de que un excampeón rimense expresara una crítica contundente por esta contratación.

Campeón con Sporting Cristal dio fuerte crítica por fichaje de Hernán Barcos

Durante el programa 'Fuera de Juego', analizaron la llegada de Hernán Barcos como el flamante fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. En ese sentido, el referente rimense Erick Delgado fue contundente al evidenciar su descontento por el fichaje del ‘Pirata’, ya que considera que no es necesario para el equipo, especialmente por su edad.

"Yo estoy totalmente seguro que (Hernán Barcos) no es lo que necesita Cristal. Entonces, yo podría jugar de nuevo, no, ya me fui, tengo 43 años, ya está. Entiendo perfectamente, a mí me gustaría (jugar), extraño el fútbol, pero ya no”, señaló en primera instancia el guardameta.

Video: Fuera de Juego.

En esa línea, el retirado guardameta indicó que es incomprobable que Hernán Barcos hubiera podido convertir las jugadas erradas por Felipe Vizeu, y remarcó que el estado físico es esencial para aguantar todo el recorrido y la intensidad.

“¿Barcos metía las que se falló Vizeu? Hay que estar en la jugada. Hay jugadas en las que Cristal hila y son rápidas, y yo no creo que Barcos llegue a la misma velocidad. ¿La que Vizeu erró en Colombia? Sí, yo también la podría hacer, si me la das (la pelota) y estoy parado ahí, la hago; pero tengo que arrancar, irme desde el cuarto de cancha, ir y venir. Hay que tener físico para eso, sino cualquiera juega a la pelota”, complementó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Hernán Barcos con Sporting Cristal?

Según indicó el club en su anuncio, Hernán Barcos firmó un vínculo con Sporting Cristal válido hasta finales de la presente temporada. No obstante, el periodista Denilson Barrenechea señaló que tiene una opción para renovar el contrato por una temporada extra, dependiendo de objetivos.