Vale casi un millón, tiene contrato con Cristal y ahora puede firmar con campeón de Sudamericana

Sporting Cristal quedó sumamente relegado en la tabla de posiciones de la Liga 1 2026, donde ha quedado peleando en los últimos lugares. Sin embargo, el club alista una reestructuración con fichajes y salidas para el Torneo Clausura, y se conoció que puede perder a una de sus figuras más destacadas, con un valor importante en el mercado.

Figura de Sporting Cristal puede firmar con campeón de Sudamericana

Uno de los jugadores que pocos minutos ha tenido en esta temporada con Sporting Cristal es Ian Wisdom, uno de los futbolistas más jóvenes del plantel, que perfilaba tener un gran futuro en el club. Sin embargo, su futuro parece estar alejándose de La Florida.

El periodista deportivo Denilson Barrenechea reveló en el programa 'América Multimedia' que el joven volante nacional tiene grandes opciones de salir a préstamo para el segundo tramo de la temporada y que uno de los clubes interesados en ficharlo es Cienciano.

Ian Wisdom suena como posible fichaje de Cienciano

“Ian Wisdom podría salir a préstamo y el club que podría volver a buscarlo es Cienciano”, fue la información que compartió el citado comunicador. Una noticia que ha sorprendido dentro de los hinchas considerando su proyección.

No obstante, cabe señalar que el contrato de Ian Wisdom con Sporting Cristal vencerá a finales de la presente temporada, por lo que, de no llegar a un acuerdo con el club, se marchará en condición de agente libre.

Valor de mercado de Ian Wisdom

El volante de 20 años no solo es considerado una promesa de Sporting Cristal, sino también del fútbol peruano. Por ello, el portal internacional Transfermarkt le otorgó una cotización de 700 mil euros en el mercado de pases, siendo esta la cifra más alta de su carrera profesional.