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¿A qué hora juega Estudiantes vs U. Católica y dónde ver partido por Copa Libertadores?
Estudiantes y Universidad Católica juegan en La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Repasa horarios y canales para ver.
Se viene el Estudiantes vs Universidad Católica en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en La Plata. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.
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¿Cuándo juega Estudiantes vs Universidad Católica?
El partido entre Estudiantes vs Universidad Católica se juega este miércoles 11 de agosto, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, recinto ubicado en La Plata.
¿A qué hora juega Estudiantes vs Universidad Católica?
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 18:30 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:30 horas
- México: 16:30 horas
- Estados Unidos: 18:30 horas (Miami y Nueva York) y 15:30 horas (Los Ángeles)
- España: 00:30 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Estudiantes vs Universidad Católica?
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN 5 y Disney Plus
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- Estados Unidos: fuboTV y beIN Sports Connect
Estudiantes vs U. Católica: previa del partido
Estudiantes de La Plata y Universidad Católica disputarán este miércoles 11 de agosto el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino recibirá a los Cruzados en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, en un choque decisivo donde la escuadra local buscará tomar la delantera en la eliminatoria antes de afrontar el duelo de vuelta en territorio chileno.
El elenco dirigido por Alexander Medina afronta este compromiso con la firme intención de hacerse fuerte ante su hinchada y recuperarse tras su reciente tropiezo en el torneo local. Tras sellar su clasificación como segundo del Grupo A en la fase previa del certamen continental, el cuadro Pincha pretende imponer su ritmo e intensidad de juego para conseguir un resultado positivo en casa.
Por su parte, la escuadra comandada por Daniel Garnero llega motivada luego de completar una destacada fase de grupos en la que finalizó en la cima de la zona D. Universidad Católica saldrá al campo concentrada en sostener un orden táctico riguroso, administrar la posesión del balón y rescatar una ventaja favorable para definir la serie la próxima semana en Santiago.
¡Vamos al Circo!
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