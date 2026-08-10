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ALERTA en el Walmart de Marana: la policía acudió de urgencia tras un INESPERADO REPORTE
La policía de Marana respondió a una emergencia tras una agresión reportada dentro de un Walmart en Cortaro Road. La víctima tuvo que ser llevada a un hospital.
Una denuncia por una agresión registrada en un Walmart provocó la movilización de la policía en Marana, Arizona, el pasado 9 de agosto. El hecho ocurrió en la tienda ubicada en Cortaro Road, donde una persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Afortunadamente, las lesiones no ponían en peligro su vida.
El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) informó que dos personas agredieron a otra.
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¿Qué pasó en el Walmart de Marana, Estados Unidos?
De acuerdo con información difundida por 13 News, dos personas habrían atacado a otra dentro del establecimiento de Walmart. Tras la agresión, los sospechosos huyeron del lugar a bordo de un vehículo antes de que los agentes pudieran detenerlos.
El Departamento de Policía de Marana acudió al lugar tras recibir el reporte y comenzó las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. El caso generó la intervención de las autoridades en uno de los establecimientos de Walmart en Estados Unidos.
Policía investiga la agresión en Walmart
La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas durante el ataque. Según el reporte citado por 13 News, las heridas no ponían en riesgo su vida.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de los sospechosos ni sobre posibles arrestos. La investigación continúa abierta mientras la policía busca esclarecer cómo ocurrió la agresión y localizar a las personas involucradas. La información fue reportada por 13 News, medio que señaló que las autoridades mantienen activa la investigación del caso en Estados Unidos.
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