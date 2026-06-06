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El imponente comando técnico de Roberto Mosquera para salir campeón con Sporting Cristal
Roberto Mosquera tiene definido quienes integrarán su comando técnico para salir campeón con Sporting Cristal de la temporada 2026 de la Liga 1.
Sporting Cristal ya definió quién estará al frente de su nuevo proyecto deportivo. Tras la salida del brasileño Zé Ricardo, la dirigencia celeste alcanzó un acuerdo con Roberto Mosquera, quien volverá al banquillo rimense para afrontar el Torneo Clausura y la fase decisiva de la Copa Sudamericana. Además, el entrenador ya tiene conformado su comando técnico. Conoce quiénes lo integrarán.
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El comando técnico de Roberto Mosquera con Sporting Cristal
El retorno del técnico con amplia trayectoria abre una nueva etapa en La Florida. Según la información difundida por el periodista Ernesto Macedo, de L1 MAX, la incorporación de Mosquera ya está totalmente acordada y únicamente falta que se sume de manera oficial a los entrenamientos del primer equipo.
La directiva confía en que el equipo recupere la identidad futbolística que distinguió a Cristal en temporadas anteriores de éxito bajo la dirección del técnico nacional. Su trayectoria y su conocimiento del club resultaron decisivos para cerrar su regreso en un momento determinante de la temporada.
Javier Chirinos, Sebastián Salvatore, Marco Moncayo y Andrés Olivares forman parte del comando técnico de Roberto Mosquera en Sporting Cristal
Mosquera arribará junto a un equipo de colaboradores de confianza que formarán parte del cuerpo técnico. Javier Chirinos ejercerá como asistente técnico, en tanto que Sebastián Salvatore estará a cargo de la preparación física del plantel profesional.
Por su parte, Marco Moncayo se encargará del trabajo específico con los guardametas, mientras que Andrés Olivares asumirá el análisis de video y el seguimiento táctico de los adversarios. Con este grupo de trabajo, Cristal confía en elevar su rendimiento y recuperar el protagonismo en los torneos que afronta.
¿Cuándo comenzará a trabajar Roberto Mosquera como DT de Sporting Cristal?
Sporting Cristal y Roberto Mosquera iniciarán una nueva etapa desde el lunes 8 de junio, cuando arranquen los entrenamientos programados en La Florida, con el objetivo de revertir su irregular campaña y conquistar el título nacional. El entrenador peruano conoce bien la exigencia de la institución y buscará ampliar un palmarés ya destacado, en el que figuran dos campeonatos nacionales y la Copa Bicentenario obtenida en 2020.
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