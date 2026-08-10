Erick Osores sorprende a hinchas con rotunda opinión de Universitario: "El más beneficiado"

Universitario de Deportes no pudo imponerse de local ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 y siguió dejando enormes dudas por su rendimiento. Precisamente, el periodista Erick Osores no dudó en comentar sobre el momento que atraviesa la escuadra merengue en el campeonato.

Erick Osores sorprende con rotunda opinión de Universitario

Durante el programa 'Fútbol en América', Erick Osores analizó los resultados de la última fecha del Torneo Clausura, especialmente de los clubes que se encuentran disputando el liderato. En ese contexto, impactó al catalogar a Universitario como el club más beneficiado.

No obstante, el hombre de prensa resaltó que los cremas no terminaron la jornada de mala manera, pues los resultados de otros equipos dejaron a la ‘U’ con gran posibilidad de seguir disputando el título.

Universitario suma dos partidos sin poder ganar en el Torneo Clausura

“El más beneficiado de la fecha ha sido Universitario de Deportes, porque ante Cristal quedó vivo. Ciertamente, le empatan sobre la hora y no convence, pero Universitario es el beneficiado porque no se escaparon los demás: ni Alianza, ni Boys y tampoco Melgar. La 'U' no ve a los rivales más lejos. Lo cierto es que la 'U' está tranquila para continuar su lucha”, señaló el comunicador.

Sin embargo, Osores remarcó que el equipo comandado por el DT Héctor Cúper sigue dejando enormes dudas con su rendimiento, algo que se evidenció cuando cedieron el empate ante Sporting Cristal en los últimos minutos.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2026

El siguiente compromiso de Universitario será ante FC Cajamarca. Los cremas serán visitante para este duelo y deberán hacerle frente a la altura. El duelo está programado a jugarse este domingo 16 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana).