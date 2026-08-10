Exárbitro FIFA dejó contundente análisis sobre el pisotón a Marco Huamán: "Es tarjeta roja"

Winston Reátegui, exárbitro FIFA y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), analizó la polémica jugada ocurrida durante el empate entre Sport Boys vs Alianza Lima en el Estadio Nacional, que terminó con la salida de Marco Huamán a los 10 minutos de juego por lesión. El ex juez deportivo fue rotundo al señalar que el pisotón contra el lateral de 23 años ameritaba una sanción más severa.

¿Qué dijo Winston Reátegui sobre la falta contra Marco Huamán en el Boys vs Alianza Lima?

Durante la transmisión del programa 'Al L1MITE', el ex titular de la CONAR explicó que, pese a que no hubo una mala intención por parte del delantero Luciano Nequecaur, la vehemencia y fuerza excesiva con la que fue a la jugada ameritaba una revisión de la jugada en el VAR y su posterior expulsión.

"Por más que sintamos que no hay intención del jugador rosado, existe una intensidad alta y la intensidad, ya sabemos, es la combinación de la fuerza y velocidad. Si encontramos y si ubicamos en el contexto, es tarjeta roja, yo me voy por que es tarjeta roja. El VAR lo debió invitar (a Bruno Pérez) a que revise la jugada", señaló Reátegui.

Marco Huamán salió lesionado del partido entre Sport Boys y Alianza Lima.

El pisotón contra Marco Huamán que lo sacó del partido

Como se recuerda, Marco Huamán terminó lesionado tras disputar un balón dividido con el delantero de la 'Misilera', quien le dio un pisotón en el tobillo derecho. El lateral aliancista tuvo que ser cambiado a los 10 minutos de juego por el chileno Nicolás Díaz.

Tras el partido, se pudo captar la salida de Huamán, quien tuvo que utilizar muletas y una bota ortopédica para poder desplazarse junto a miembros del cuerpo técnico de Alianza Lima. A falta de confirmación por parte del club, el periodista José Varela informó que el jugador padece un esguince de segundo grado en el tobillo derecho y estaría imposibilitado de jugar durante, por lo menos, tres semanas.

Luciano Nequecaur pidió disculpas

Cabe precisar que el delantero de Sport Boys, Luciano Nequecaur, rompió su silencio y confesó sentirse arrepentido por la lesión de Marco Huamán. Asimismo, reveló que tras el partido, pudo conversar con su colega, a quien le pidió disculpas y le deseó pronta mejoría.

"Le fui a pedir disculpas (a Huamán) terminando el partido, porque de bruto nomás ahí lo pisé y él se dobla el tobillo. No fue de mala intención y por eso le fui a pedir disculpas. Esperemos que no sea nada y se recupere pronto", sostuvo en declaraciones a la prensa.