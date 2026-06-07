Gremio y su postura sobre el fichaje a Renzo Garcés, futbolista de Alianza Lima: "Cualquier..."

Alianza Lima tiene a Renzo Garcés como una de sus máximas figuras por el buen rendimiento que muestra en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ante ello, los rumores acercaron al defensor a Gremio de Porto Alegre y desde Brasil revelaron la postura del club sobre el fichaje del peruano.

La postura de Gremio sobre el fichaje de Renzo Garcés, jugador de Alianza Lima

Según reveló el periodista brasileño Fábio Vargas, Gremio no está interesado en fichar a Garcés, pese a su gran rendimiento en Alianza Lima y la selección peruana.

“¿Defensor peruano en la mira? Medios peruanos informaron que Gremio se interesó por Renzo Garcés, defensor de 29 años de Alianza Lima. A pesar de los rumores, el club niega cualquier interés en el jugador peruano”, informó el comunicador.

Gremio negó interés en el fichaje de Renzo Garcés

Cabe señalar que, en Perú, los rumores sobre una eventual salida de Renzo Garcés de Alianza Lima rumbo al extranjero apuntaban a negociaciones; sin embargo, esa versión fue desmentida en Brasil.

El defensor peruano, de 29 años, tiene vínculo con el club blanquiazul hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que cualquier equipo interesado en incorporarlo deberá negociar con los íntimos el pago de su cláusula de salida.

Renzo Garcés en Alianza Lima 2026

Renzo Garcés arribó a Alianza Lima en 2024 y, para 2026, se consolidó como una de las piezas más destacadas del plantel gracias a su aporte goleador y a su solidez en las funciones defensivas en cada encuentro. En el Torneo Apertura, el zaguero disputó 15 de los 17 partidos disponibles y registra 5 tantos.