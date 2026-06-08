Diego Rebagliati y Uribe vivieron tenso momento tras debate sobre presente de Cristal: "Falso de mi..."

Sporting Cristal no atraviesa uno de sus mejores momentos en este inicio de temporada tras los malos resultados en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores 2026. Uno de los apuntados por la hinchada celeste es Julio César Uribe, quien acaba de brindar una entrevista al programa 'Fútbol Satélite' para responder las dudas de los panelistas. En medio de ello, se vivió un momento tenso con el comentarista deportivo Diego Rebagliati.

En primera instancia, Rebagliati indicó que debe haber mano dura por parte de los directivos para conseguir que Sporting Cristal siga destacando, como en anteriores temporadas, y no cohibirse para evitar chocar con los altos mandos del club celeste. "Ahora uno no puede ir contra lo que piense el dueño y no se moleste, y así me siga pagando el dueño", indicó.

Tras estas palabras, el 'Diamante' respondió tajantemente y dejó en claro que tiene personalidad para dar sus puntos de vista sin la necesidad de cuidar su trabajo. Afirmó que le tiene respeto a Sporting Cristal y que trabaja para que la historia sea superada, como en décadas pasadas.

"Ah sí, muchos pueden tener esa interpretación pero ya se acabó. Yo he crecido superando adversidades y a estas alturas de mi vida no alcancé sueños, superé sueños. Y como he superado sueños de manera correcta, no siendo hipócrita ni falso de mie... porque soy correcto, o sea tengo la responsabilidad moral de ayudar a esta generación a que supere la historia. ¿Acaso de los 34 años que yo estuve fuera de Cristal mostré resentimiento? ¿De qué car... me están hablando? Yo estoy ahí porque amo a Cristal", manifestó Julio César Uribe.

(VIDEO: Fútbol Satélite)

Julio César Uribe confirmó llegada de Roberto Mosquera

El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, confirmó que Roberto Mosquera será el nuevo director técnico del cuadro celeste para lo que resta de la temporada 2026. El estratega evalúa al equipo y se tomarán decisiones sobre fichajes y salidas de la institución rimense.