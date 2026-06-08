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Diego Rebagliati hizo fuerte revelación sobre el nuevo fichaje de Sporting Cristal: "Es el sueño"

El comentarista Diego Rebagliati reveló detalles sobre el nuevo fichaje que está por anunciar Sporting Cristal.

Diego Medina
Diego Rebagliati se refirió al fichaje de Sporting Cristal.
Diego Rebagliati se refirió al fichaje de Sporting Cristal. | Foto: X Movistar Deportes
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Sporting Cristal es uno de los clubes que se mueve día a día de cara al Torneo Clausura 2026. El plantel celeste ha avanzado con sus refuerzos, como Hernán Barcos, pero no ha descuidado el comando técnico con la incorporación de Roberto Mosquera. A falta de oficialización, el estratega nacional llegará a tienda celeste y Diego Rebagliati, comentarista deportivo en L1 MAX, habló sobre esta decisión.

El comando técnico de Roberto Mosquera con Sporting Cristal

PUEDES VER: El imponente comando técnico de Roberto Mosquera para salir campeón con Sporting Cristal

En primera instancia, el exdirectivo de Sporting Cristal sostuvo que era necesaria la llegada de una persona que conozca en todo sentido la institución cervecera. Dado que el equipo se encuentra comprometido en la lucha por el descenso, se requiere un profesional identificado con la historia del cuadro rimense.

El comando técnico de Roberto Mosquera con Sporting Cristal

Roberto Mosquera será anunciado oficialmente como nuevo DT de Sporting Cristal.

En esa línea, Rebagliati dejó en claro que la llegada del técnico responde a la gestión de Julio César Uribe, quien actualmente se desempeña como director general de fútbol de Sporting Cristal. De hecho, comentó que existe una buena relación entre ambos profesionales y que trabajar juntos en el club de sus amores era prácticamente un sueño.

"Lo que está claro es que es la elección de Julio César (Uribe). Mosquera y Uribe son muy cercanos, desde muy chicos estuvieron en Cristal. Además los dos están muy identificados, yo creo que es el sueño de los dos trabajar juntos. A lo mejor se lo deben haber imaginado en otro lugar, pero Cristal necesita refuerzos y Roberto lo sabe, va a poner el tema sobre la mesa. Pensando en lo inmediato, es ir al lugar seguro y alguien que conozca al club", manifestó el comentarista deportivo.

¿Qué clubes dirigió Roberto Mosquera?

  • Alcides Vigo
  • CD Pesquero
  • Unión Minas
  • Deportivo Wanka
  • Coronel Bolognesi
  • FBC Melgar
  • Sport Boys
  • Deportivo Municipal
  • Sport Águila
  • A. Cochahuayco
  • Sport Áncash
  • Sport Huancayo
  • Sporting Cristal
  • Juan Aurich
  • Alianza Lima
  • Wilstermann
  • Royal Pari
  • Deportivo Binacional
  • César Vallejo
  • Alianza Universidad
  • Sport Huancayo
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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