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Partidos de hoy, martes 9 de junio: Programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

Con Argentina vs. Islandia e Irak vs Venezuela, te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY martes 9 de junio.

Jesús Yupanqui
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy martes 9 de junio.
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy martes 9 de junio. | FOTO: Composición
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Siguen los amistosos internacionales por fecha FIFA este martes 9 de junio. Argentina se medirá contra Islandia y Venezuela tendrá un compromiso ante Irak. Además, se juega la Liga de Naciones Femenina y la Bicolor se medirá contra Bolivia. Horarios y canales para ver en vivo los partidos.

Argentina se enfrenta Islandia por amistoso internacional

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Argentina vs Islandia y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Amistosos internacionales para hoy

HorariosPartidosCanales
6:30Filipinas vs. BirmaniaBet365
6:35China vs. TailandiaBet365
7:00Camboya vs. Hong KongBet365
8:00Indonesia vs. MozambiqueBet365
9:30Kirguistán vs. PalestinaBet365
10:00Armenia vs. MoldaviaDisney Plus
10:00Tayikistán vs. IndiaBet365
11:00Liberia vs. Sierra Leona1xBet
11:00RD Congo vs. ChileBetsson
11:30Bielorrusia vs. Burkina FasoDisney Plus
12:00Angola vs. República Centroafricana1xBet
12:00Hungría vs. KazajistánDisney Plus
12:00Rusia vs. Trinidad y Tobago
13:00Azerbaiyán vs. San MarinoDisney Plus
13:00Togo vs. Benín1xBet
18:00Arabia Saudí vs. Senegal1xBet
20:00Argentina vs. IslandiaDGO
20:00Irak vs. VenezuelaBetsson

Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina

HorariosPartidosCanales
18:00Ecuador vs. ArgentinaDGO
18:00Paraguay vs. ColombiaDGO
18:00Perú vs. BoliviaDGO
18:00Uruguay vs. VenezuelaDGO

Horarios y canales de transmisión en Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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