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Partidos de hoy, martes 9 de junio: Programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO
Con Argentina vs. Islandia e Irak vs Venezuela, te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY martes 9 de junio.
Siguen los amistosos internacionales por fecha FIFA este martes 9 de junio. Argentina se medirá contra Islandia y Venezuela tendrá un compromiso ante Irak. Además, se juega la Liga de Naciones Femenina y la Bicolor se medirá contra Bolivia. Horarios y canales para ver en vivo los partidos.
Amistosos internacionales para hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Filipinas vs. Birmania
|Bet365
|6:35
|China vs. Tailandia
|Bet365
|7:00
|Camboya vs. Hong Kong
|Bet365
|8:00
|Indonesia vs. Mozambique
|Bet365
|9:30
|Kirguistán vs. Palestina
|Bet365
|10:00
|Armenia vs. Moldavia
|Disney Plus
|10:00
|Tayikistán vs. India
|Bet365
|11:00
|Liberia vs. Sierra Leona
|1xBet
|11:00
|RD Congo vs. Chile
|Betsson
|11:30
|Bielorrusia vs. Burkina Faso
|Disney Plus
|12:00
|Angola vs. República Centroafricana
|1xBet
|12:00
|Hungría vs. Kazajistán
|Disney Plus
|12:00
|Rusia vs. Trinidad y Tobago
|13:00
|Azerbaiyán vs. San Marino
|Disney Plus
|13:00
|Togo vs. Benín
|1xBet
|18:00
|Arabia Saudí vs. Senegal
|1xBet
|20:00
|Argentina vs. Islandia
|DGO
|20:00
|Irak vs. Venezuela
|Betsson
Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Ecuador vs. Argentina
|DGO
|18:00
|Paraguay vs. Colombia
|DGO
|18:00
|Perú vs. Bolivia
|DGO
|18:00
|Uruguay vs. Venezuela
|DGO
Horarios y canales de transmisión en Perú, Ecuador y Colombia.
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