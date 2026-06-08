¿A qué hora juega Argentina vs Islandia y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Argentina se enfrenta a Islandia en su último duelo de preparación previo al Mundial 2026. Con Lionel Messi en cancha, se espera que el vigente monarca del planeta afine detalles para llegar en óptimas condiciones al campeonato que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

PUEDES VER: Christian Eriksen causó conmoción tras desplomarse durante el partido entre Dinamarca vs Ucrania

¿Cuándo juega Argentina vs. Islandia?

El partido entre Argentina vs. Islandia se juega este martes 9 de junio, en el Jordan–Hare Stadium de la localidad de Auburn, Alabama (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia?

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)

España: 03.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Argentina vs. Islandia?

El encuentro será transmitido por los canales TyC Sports y Telefe; además, estará disponible por TyC Sports Play para todo el territorio argentino. También puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.

Argentina vs. Islandia: previa del partido

La Selección Argentina ultima detalles en Estados Unidos para lo que será su última prueba oficial antes del debut en el Mundial 2026. El equipo comandado por Lionel Scaloni se enfrentará este martes 9 de junio a Islandia en un partido que servirá para terminar de pulir el funcionamiento colectivo, aceitar las variantes tácticas y evaluar físicamente a los futbolistas tras las últimas cargas de entrenamiento.

El escenario elegido para este choque de despedida es el Jordan-Hare Stadium, ubicado en la ciudad de Auburn, Alabama. El cuerpo técnico de la Albiceleste planea poner en cancha a gran parte de sus habituales titulares, incluido el regreso desde el arranque de Lionel Messi, con el objetivo de llegar con el mejor ritmo posible al debut mundialista del próximo 16 de junio frente a Argelia.

Lionel Messi entrenando con la selección argentina

Por su parte, Islandia afronta el compromiso con la intención de ser un rival sumamente ordenado y exigente, emulando la dureza que el combinado argentino podría encontrar en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Con este examen final en suelo norteamericano, la Scaloneta cerrará formalmente su agenda de amistosos internacionales de la fecha FIFA para meterse de lleno en la concentración del torneo.