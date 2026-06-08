Argentina vs Islandia EN VIVO con Lionel Messi: a qué hora juega, dónde ver y formaciones

Todo listo para el duelo entre Argentina e Islandia por un amistoso internacional de fecha FIFA. Este choque se llevará a cabo en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, Estados Unidos, el martes 9 de junio a partir de las 20.00 hora peruana (22.00 horas de Buenos Aires). La transmisión en vivo de estos vibrantes 90 minutos va por la señal de TyC Sports, Telefe y LFP Play.

El combinado liderado por Lionel Scaloni tendrá su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo 2026. La grata noticia para los aficionados es la presencia de Messi ante el conjunto de Islandia, que necesita partidos de alto nivel para potenciar su plantilla de cara al siguiente proceso clasificatorio.

En el caso de la vigente campeona del mundo, viene de una importante victoria de 2-0 ante Honduras y llega con el ánimo a tope para sacar adelante el marcador contra el conjunto europeo. Como se conoce, la Albiceleste inicia el Mundial ante la escuadra de Argelia, seguida de Austria y Jordania. De la mano de Lionel Messi, se espera superar la fase de grupos e iniciar así el largo camino hacia la gloria.

Eso sí, Scaloni tendrá bajas considerables para este compromiso en Alabama, como Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Emiliano Martínez y Julián Álvarez. Cada uno de ellos estará entre algodones con el fin de llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.

¿Cuándo juega Argentina vs Islandia?

El partido entre Argentina vs Islandia por un amistoso internacional se llevará a cabo este martes 9 de junio en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, Estados Unidos. La escuadra albiceleste afrontará su último duelo de preparación con miras a la Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs Islandia?

El cotejo entre argentinos e islandeses inicia a partir de las 20.00 hora peruana (22.00 horas de Buenos Aires). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20.00 horas

Venezuela, Chile, Bolivia: 21.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 22.00 horas

¿Dónde ver Argentina vs Islandia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Argentina vs Islandia se verá por la señal en vivo de TyC Sports, Telefe y LFP Play para todo el territorio argentino. No hay excusa para perderse estos vibrantes 90 minutos en lo que significará la despedida de la Albiceleste de cara a la Copa del Mundo 2026.

Canales de transmisión para ver Argentina vs Islandia

Argentina: TyC Sports, Telefe, LFP Play

Brasil: Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play, XSports

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App, TyC Sports, ViX

Lionel Messi sumará minutos con Argentina en el amistoso ante Islandia.

Posibles formaciones de Argentina vs Islandia

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Islandia: H. Valdimarsson, L. Tomasson, H. Magnusson, D. Grétarsson, Thordarson, Þórhallsson, Hlynsson, A. Baldursson, G. Þórðarson, Ellertson, B. Willumsson.

Argentina vs Islandia: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Argentina se perfila ampliamente como favorita para llevarse la victoria ante Islandia en un partido amistoso internacional. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ARGENTINA EMPATE ISLANDIA Betsson 1.17 5.90 18.50 Betano 1.18 7.60 22.00 Bet365 1.17 7.00 17.00 1XBet 1.16 8.90 21.00 Doradobet 1.16 7.00 16.00

Argentina vs Islandia: historial

El único registro entre las escuadras de Argentina e Islandia se dio en la Copa del Mundo 2018, cuando ambas selecciones igualaron 1-1 en la fase de grupos del magno certamen de la FIFA.