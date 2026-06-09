Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid respondió

Se conoció el futbolista por el que Real Madrid iba a ofrecer 150 millones de euros. Antes de su reeleción como presidente de la Casa Blanca, Florentino Pérez había señalado que iba a ofertar esta impresionante cantidad por un nuevo futbolista galático y por medio de un comunicado, se reveló que este fue Julián Álvarez, futbolista de la selección argentina y estrella del Atlético de Madrid.

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El 15 veces ganador de la Champions League informó que realizaron esta oferta por la ‘Araña’, pero que lamentablemente, los colchoneros decidieron rechazarla y señalaron que dejarán ir al argentino únicamente por la cláusula de rescisión. De acuerdo a algunos periodistas internacionales, este equivale a 500 millones de euros.

Comunicado del Real Madrid sobre Julián Álvarez

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”.

Comunicado de la Casa Blanca sobre Álvarez.

Atlético de Madrid respondió al Real Madrid

Tras el comunicado del Real Madrid, el conjunto colchonero realizó dos picantes publicaciones en sus redes sociales. Primero usó varios emojis de risa, burlándose sobre lo expuesto y después colocó un texto más extenso:

“Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid: Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”.