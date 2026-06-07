Florentino Pérez ganó las elecciones y continuará siendo el presidente del Real Madrid

¡Oficial! Florentino Pérez venció a Enrique, ganó las elecciones con el 67% de los votos y continuará siendo el presidente del Real Madrid por los próximos cuatro años. Con este resultado, el nuevo entrenador de la Casa Blanca será José Mourinho, mientras que Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries se convertirán en nuevos futbolistas del 15 veces ganador de la Champions League.

De esta manera, Florentino Pérez amplía su etapa histórica en el cuadro blanco, tras haber sido reelegido como candidato único en 2013, 2017, 2021 y 2025. Entre sus primeras palabras, el reelegido mandamás expresó: "Hemos ganado en todas las mesas electorales y el segundo mejor resultado en la historia de las elecciones del club".

Luego, declaró lo siguiente: “Es un día muy feliz para el madridismo. Muchas gracias por vuestro apoyo porque sin los socios que nos han votado no hubiera sido posible ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales. Hemos conseguido el segundo mejor resultado en la historia de las elecciones del Real Madrid, el primero también lo conseguimos nosotros”.

En cuanto a su promesa en el Real Madrid, Florentino Pérez aseguró que harán de todo para conseguir la decimosexta Champions League: “Quiero seguir construyendo un club que siga siendo líder en todos los rankings del mundo. Todo ello para seguir ganando hasta llegar a la decimosexta Copa de Europa. Voy a hacer todo lo posible por llegar a las preocupaciones de los socios que no me han votado”.

¿Qué títulos ganó Florentino Pérez como presidente del Real Madrid?

Florentino Pérez es el presidente más laureado de la sección de fútbol de la historia del club, habiendo superado los 33 títulos cosechados por el histórico Santiago Bernabéu