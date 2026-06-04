El millonario monto que deberá pagar Real Madrid a Benfica para liberar a José Mourinho

El terremoto político en el Real Madrid suma un nuevo capítulo. Tras el anuncio de Florentino Pérez, quien confirmó a José Mourinho como su entrenador estrella si gana las elecciones de este domingo 7 de junio, las miradas se trasladaron a Lisboa. El técnico luso sigue bajo contrato y su actual club ya fijó una postura oficial sobre el costo de su salida.

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Ante la enorme repercusión de la campaña "MOUcha historia por hacer", el Benfica —que cotiza en bolsa— emitió un comunicado oficial para aclarar los términos económicos. El club de las Águilas fue directo y no dejó margen a la especulación, confirmando el interés blanco y el precio exacto de la libertad del estratega.

"El Benfica informa que la candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid ha manifestado su firme intención de contratar al entrenador José Mourinho en el caso de que gane las elecciones a la presidencia del próximo 7 de junio. En ese escenario, la contratación será realizada por el valor de 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión en el contrato de trabajo deportivo en vigor", se lee en un comunicado difundido por el elenco lusitano.

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Así, el regreso de 'The Special One' al Santiago Bernabéu dependerá de las urnas y de un desembolso de 15 millones de euros. Esta cifra se duplicó recientemente por los plazos de su contrato con la entidad lusa, un factor financiero que la directiva de Florentino Pérez ya tenía contemplado al lanzar su estrategia publicitaria.

Con las cartas sobre la mesa, la decisión queda en manos de los socios madridistas. La confirmación del precio de salida de Mourinho añade máxima presión a una jornada electoral que promete redefinir el futuro del club, en un pulso en el que Florentino vuelve a apostar con todo por un golpe de efecto.