Diego Penny reveló motivo de por qué Paolo Guerrero no marca con Alianza Lima: "Está en otra..."

Alianza Lima ha disputado tres partidos en este Torneo Clausura de la Liga 1 y una de las interrogantes gira en torno a la falta de gol de Paolo Guerrero, un aspecto que la hinchada ha venido reclamando. Sin embargo, actualmente el delantero de 42 años cumple un rol diferente en el esquema de Pablo Guede, pese al gran olfato goleador que solía mostrar en sus mejores tiempos.

En este contexto, Diego Penny analizó la actualidad del 'Depredador' y manifestó que todos quieren que Guerrero anote goles, incluso él mismo, pero que actualmente se encuentra en otra etapa de su carrera dentro del campo. Esto se refleja en el aporte que brinda para que Alianza Lima pueda conseguir las victorias.

En un primer momento, el exportero recordó cuando Guede se molestó porque le preguntaron por la falta de gol de los delanteros, para después complementar su explicación.

Diego Penny habló sobre la falta de gol de Paolo Guerrero

"Sobre el tema de los delanteros, se molestó un poco Guede cuando le preguntaron la falta de gol. A ver, a veces hay delanteros que sí viven del gol, pero Paolo Guerrero hoy está en otra etapa de su vida. Quiere hacer goles, seguramente, pero también quiere que el equipo gane", fueron sus primeras palabras durante el programa Después De Todo.

Además, complementó señalando que su presencia en el terreno de juego es para jalar marca y que jugadores como Eryc Castillo o Jairo Vélez aprovechen los espacios que dejan los rivales.

"Hoy, jalando las marcas hacia adentro y retrocediendo mucho más, generó el espacio en la segunda línea de presión de Alianza. Llegaron por los costados, que eran Castillo y Vélez, y Alianza aprovechó los espacios que dejaba la defensa rival gracias a esos movimientos de los delanteros", sentenció.

Paolo Guerrero rompió su silencio por su falta de gol

Tras la victoria frente al 'Vendaval', Paolo Guerrero conversó con la prensa y aseguró que su falta de goles responde a las funciones tácticas que le ha asignado el comando técnico liderado por Pablo Guede. Aun así, el delantero expresó su confianza en volver a marcar en los próximos partidos del Torneo Clausura.

"De hecho quiero hacer goles y ya se lo dije al profe, ya se lo manifesté, pero el profe me pide jugar un poco en el rombo, un poco más retrasado, pero creo que siempre llegando al área. En cualquier momento creo que se me presenta la virgen de Eryc (Castillo) para poder yo también anotar. Yo le reitero día a día al profe que quiero hacer goles. Yo me meto al área, piso el área para tener situaciones y que se me presenten", comentó el 'Depredador'.