Penny y su insólita comparación a Eryc Castillo tras racha goleadora con Alianza: "Modo Checho Ibarra"

Alianza Lima sigue siendo uno de los equipos más determinantes de cara al gol. El elenco blanquiazul en los partidos que va disputando en el Torneo Clausura de la Liga 1 viene marcando por dos goles y esto se debe al gran momento que está viviendo Eryc Castillo que dejó de ser extremo para convertirse en un delantero capaz de generar peligro en las áreas rivales.

Por su parte, Diego Penny habló sobre este gran momento que viene viviendo el ecuatoriano. Sin embargo, sorprendió cuando lo comparó con el histórico jugador Sergio 'Checho' Ibarra, delantero que tuvo una gran trayectoria en el fútbol peruano en clubes como Universitario, Sport Boys, Cienciano, entre otros.

"Alianza de local es muy fuerte. Castillo está como en 'modo Checho Ibarra', en ese modo en que está en el área y le queda la pelota... O sea, la verdad es que está en un momento sublime y creo que Alianza lo tiene que aprovechar”, comentó el exportero durante la transmisión del programa de Movistar Deportes.

¿Cuántos goles lleva Eryc Castillo con Alianza Lima?

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, Eryc Castillo lleva disputados tres partidos registrando un impresionante saldo de 6 goles. Con esta cifra es uno de los máximos goleadores de momento del certamen.

¿Cuántos goles marcó Sergio 'Checho' Ibarra en la liga peruana?

Con 275 goles convertidos en el fútbol peruano, Sergio 'Checho' Ibarra ostenta el récord como el máximo goleador histórico de la Primera División del país.