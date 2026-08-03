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Exfiguras de Alianza Lima y Universitario jugaron juntos en club campeón de Europa
Futbolistas que fueron figuras en Alianza Lima y Universitario de Deportes jugaron por primera vez juntos en club que salió campeón en liga de Europa.
Alianza Lima y Universitario de Deportes lograron que dos de sus jugadores canteranos ficharan por un club campeón de Europa y ahora ambas figuras lograron disputar un partido juntos: estamos hablando de Víctor Guzmán y Sebastián Osorio, quienes jugaron a la par para Sporting de Lisboa Sub-23.
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Exfutbolistas de Alianza Lima y Universitario disputaron partido juntos en club campeón de Europa
Guzmán y Osorio salieron como titulares con el Sporting CP Sub-23 en el empate por 1-1 ante el Vitória Setúbal desde el Estadio do Bonfim, en un partido correspondiente al torneo de la categoría en Portugal.
Víctor Guzmán, ex Alianza Lima y Sebastián Osorio, ex Universitario, jugaron juntos en Sporting de Lisboa Sub-23
La oncena del cuadro portugués arrancó con Tveedohlebov, André Machado, Ciesielski, Nikitenko, João Rijo, Ivanildo Mendes, Simão Soares, Rafael Camacho, Sebastián Osorio, Sandro Ferreira y Víctor Guzmán.
Es importante mencionar que los exjugadores de Universitario de Deportes y Alianza Lima sumaron sus primeros minutos para la Sub-23 de Sporting de Lisboa con el objetivo puesto en subir al plantel principal en la temporada 2026-2027.
Víctor Guzmán y Sebastián Osorio son futbolistas de Sporting de Lisboa
Víctor Guzmán, exfutbolista de Alianza, llegó a Sporting de Lisboa en julio del 2025 por un valor cercano a los 430 mil euros por un contrato de tres temporadas. Desde su llegada al equipo, el delantero ha jugado en las categorías menores del club, donde solo ha marcado un gol.
Mientras tanto, Sebastián Osorio, exjugador de Universitario, emigró de Perú a Portugal en 2026 y por lo tanto disputó su primer partido con camiseta de Sporting junto a la exfigura blanquiazul.
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