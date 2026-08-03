¿Jhair Soto llegará a Alianza Lima? Lo último que se sabe sobre del defensor de ADT Tarma

Cuando todo parecía encaminado para que Jhair Soto se convierta en flamante fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura, parece que las negociaciones se enfriaron y el defensor de 23 años continuará vistiendo la camiseta de la Asociación Deportiva de Tarma (ADT).

De acuerdo a la información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, todavía existe una posibilidad de que Soto llegue a la tienda victoriana, pero todo va a depender de ADT.

“Lo que sabemos es que Soto de ADT puede llegar a Alianza Lima, pero ya no depende de Alianza, sino de ADT que es dueño del pase y tienen que arreglarse algunas cositas”, declaró la comunicadora en Hablemos de Max, y después añadió: “En cuanto al arco puede que Alianza no se refuerce con nadie”.

Es preciso resaltar que Jhair Soto no ha sido convocado por el entrenador de ADT en los últimos tres partidos del Torneo Clausura. No estuvo presente en las derrotas ante Universitario, Sport Boys y Deportivo Garcilaso, por lo que todavía puede llegar a fichar por otro club en esta segunda parte de la competencia.

¿Qué fichajes ha hecho Alianza Lima para el Torneo Clausura?

Tras conseguir el título del Torneo Apertura, Alianza Lima no realizó grandes fichajes para el Clausura, pues terminó la cesión de préstamo de Cristian Neira de Atlético Grau y después anunció la llegada del defensor chileno Nicolás Díaz procedente del Club Tijuana de México.

En cuanto a salidas, el portero Guillermo Viscarra decidió no continuar en el cuadro victoriano por falta de minutos y Pedro Aquino se fue libre tras culminar su vínculo de préstamo.