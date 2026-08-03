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Vozinha tras llegar a Chile para jugar por Colo Colo: "Nos vemos en el Monumental"

El arquero caboverdiano ya se encuentra en Chile para sumarse a Colo Colo y dejó un mensaje que ilusionó a los hinchas albos antes de su presentación.

Eduardo Chirinos
Vozinha ya está en Chile para jugar por Colo Colo.
Vozinha ya está en Chile para jugar por Colo Colo. | Foto: Composición Líbero
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¡Locura total en Chile tras la llegada de Vozinha! Luego de varios días de incertidumbre sobre su situación, el famoso guardameta de la selección de Cabo Verde finalmente arribó a tierras sureñas para ponerse a disposición del comando técnico de Colo Colo, club por el cual fichó tras su destacada participación en el Mundial 2026.

A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.

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Vozinha llegó a Chile para jugar por Colo Colo

El portero caboverdiano aterrizó en horas de la noche del último domingo 2 de agosto en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, de la ciudad de Santiago, Chile. En sus primeras declaraciones a la prensa, Vozinha agradeció a la hinchada por el caluroso recibimiento y a toda la directiva del 'cacique' por la paciencia que tuvieron con su persona, tras superar una serie de complicaciones que retrasaron su viaje al país sudamericano.

"Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí, es un gran honor representar a Colo Colo. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental (de Chile), muchas gracias", fueron las primeras palabras del experimentado arquero de 40 años, que se retiró siendo ovacionado por los fanáticos del cuadro albo.

Vozinha

Vozinha llegó a Chile y dio sus primeras declaraciones.

¿Por qué se retrasó la llegada de Vozinha a Chile?

Como se recuerda, Colo Colo anunció oficialmente el fichaje de Vozinha el pasado 24 de julio y su llegada a tierras chilenas estaría prevista para tres días después. Sin embargo, su arribo se retrasó por problemas de visado. Adicional a ello, el propio futbolista reveló que por problemas familiares su vuelo se retrasaría más de lo previsto, de acuerdo con información de su representante.

¿Cuándo será la presentación de Vozinha en Colo Colo?

Luego de haber superado con éxito los exámenes médicos correspondientes, se prevé que la presentación oficial de Vozinha con Colo Colo será este martes 4 de agosto en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Chile a las 12.30 p. m. (hora de Chile) y 11.30 a. m. (hora peruana).

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