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¿Se cae el fichaje de Vozinha por Colo-Colo? Revelan los problemas que tiene el caboverdiano: "No viajó por..."

A pesar de que Colo-Colo presentó al arquero caboverdiano hace seis días, este aún no ha llegado a Chile y empiezan a crecer rumores sobre que no jugará en el Cacique.

Gary Huaman
Vozinha aún no ha llegado a Chile para firmar por Colo-Colo.
Vozinha aún no ha llegado a Chile para firmar por Colo-Colo. | Foto: composición Líbero
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Colo-Colo presentó a Vozinha el pasado 24 de julio y se tenía previsto que llegue a tierras chilenas el pasado martes. Sin embargo, el arquero estrella del Mundial 2026 no llegó a pisar suelo sureño y cambiaron la fecha para este jueves. No obstante, el caboverdiano no llegó a tomar el avión y en redes sociales empezaron a surgir rumores de que se caerá el fichaje y no vestirá la camiseta del Cacique.

Eduardo Salvio dejó polémicos comentarios sobre jugar en la altura.

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En medio de esta incertidumbre, el medio AS Chile se contactó con el entorno cercano del arquero para saber exactamente cuál es el problema que tiene Vozinha para no poder arribar al país sureño y si es que el fichaje se había caído. Ante esto, el mencionado medio señaló que le respondieron "no, para nada", descartando cualquier problema contractual con los albos.

No obstante, sí confirmaron que Josimar José Évora está teniendo problemas para llegar a Chile, pero por temas de documentación debido a que en Cabo Verde no tiene consulados. "No viajó por documentación. Cabo Verde no tiene consulados y se tramita en Portugal lo que es extranjería... Y él no es portugués, por ende tarda más de lo esperado", explicaron.

Tras esto, el medio chileno reveló que le confirmaron que Vozinha va a resolver el trámite en las próximas horas para que pueda tomar el vuelo cuanto antes: "Estamos tratando de que viaje mañana (viernes) o el domingo".

Vozinha

Colo-Colo presentó a Vozinha.

¿Quién es Vozinha, arquero de Cabo Verde?

Vozinha —cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias— es un experimentado guardameta internacional caboverdiano de 40 años que se convirtió en una de las historias más inspiradoras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nacido en Mindelo, debutó en el fútbol profesional a los 25 años y ha desarrollado una extensa trayectoria en clubes de Angola, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Logró reconocimiento mundial en el Mundial de 2026 al ser la gran figura de la debutante selección de Cabo Verde, destacando especialmente en el partido inaugural, donde fue elegido el jugador más valioso tras frenar, con un histórico 0-0, a la poderosa selección de España.

Trayectoria de Vozinha, arquero de Cabo Verde

  • Batuque (Cabo Verde)
  • CS Mindelense (Cabo Verde)
  • Progresso (Angola)
  • Zimbru Chisinau (Rumanía)
  • Gil Vicente (Portugal)
  • AEL Limassol (Chipre)
  • AS Trenčín (Eslovaquia)
  • Chaves (Portugal)
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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