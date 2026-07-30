¿Se cae el fichaje de Vozinha por Colo-Colo? Revelan los problemas que tiene el caboverdiano: "No viajó por..."

Colo-Colo presentó a Vozinha el pasado 24 de julio y se tenía previsto que llegue a tierras chilenas el pasado martes. Sin embargo, el arquero estrella del Mundial 2026 no llegó a pisar suelo sureño y cambiaron la fecha para este jueves. No obstante, el caboverdiano no llegó a tomar el avión y en redes sociales empezaron a surgir rumores de que se caerá el fichaje y no vestirá la camiseta del Cacique.

En medio de esta incertidumbre, el medio AS Chile se contactó con el entorno cercano del arquero para saber exactamente cuál es el problema que tiene Vozinha para no poder arribar al país sureño y si es que el fichaje se había caído. Ante esto, el mencionado medio señaló que le respondieron "no, para nada", descartando cualquier problema contractual con los albos.

No obstante, sí confirmaron que Josimar José Évora está teniendo problemas para llegar a Chile, pero por temas de documentación debido a que en Cabo Verde no tiene consulados. "No viajó por documentación. Cabo Verde no tiene consulados y se tramita en Portugal lo que es extranjería... Y él no es portugués, por ende tarda más de lo esperado", explicaron.

Tras esto, el medio chileno reveló que le confirmaron que Vozinha va a resolver el trámite en las próximas horas para que pueda tomar el vuelo cuanto antes: "Estamos tratando de que viaje mañana (viernes) o el domingo".

Colo-Colo presentó a Vozinha.

¿Quién es Vozinha, arquero de Cabo Verde?

Vozinha —cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias— es un experimentado guardameta internacional caboverdiano de 40 años que se convirtió en una de las historias más inspiradoras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nacido en Mindelo, debutó en el fútbol profesional a los 25 años y ha desarrollado una extensa trayectoria en clubes de Angola, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Logró reconocimiento mundial en el Mundial de 2026 al ser la gran figura de la debutante selección de Cabo Verde, destacando especialmente en el partido inaugural, donde fue elegido el jugador más valioso tras frenar, con un histórico 0-0, a la poderosa selección de España.

Trayectoria de Vozinha, arquero de Cabo Verde