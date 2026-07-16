Vozinha a un paso de llegar a histórico club de Sudamérica tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026

Una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 fue Vozinha, máxima figura de Cabo Verde, que llevó a su selección a los dieciseisavos de final, donde perdió con Argentina en el suplementario. Tras sus buenas actuaciones, el portero de 40 años ha sonado en varios clubes como posible refuerzo.

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Por ejemplo, se le asoció con el Inter Miami de Lionel Messi y con otros clubes de Brasil. Sin embargo, últimamente revelaron que un histórico club de Sudamérica le hizo una oferta formal y que el caboverdiano ve con buenos ojos este movimiento. ¿De cuál se trata? Colo-Colo.

De acuerdo con la información del periodista argentino Germán García Grova, no sería nada descabellado que se lleve a cabo este fichaje: “Colo-Colo realizó una oferta formal por Vozinha. El arquero de Cabo Verde fue la figura de su equipo en el mundial. Vozinha ve con buenos ojos jugar en el equipo chileno, según me confirman directivos del club”.

Información sobre Vozinha.

¿Quién es Vozinha, arquero de Cabo Verde?

Vozinha —cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias— es un experimentado guardameta internacional caboverdiano de 40 años que se convirtió en una de las historias más inspiradoras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nacido en Mindelo, debutó en el fútbol profesional a los 25 años y ha desarrollado una extensa trayectoria en clubes de Angola, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Logró reconocimiento global en el Mundial de 2026 al ser la gran figura de la debutante selección de Cabo Verde, destacando especialmente en el partido inaugural, donde fue elegido el jugador más valioso tras frenar, con un histórico 0-0, a la poderosa selección de España.

Trayectoria de Vozinha, arquero de Cabo Verde