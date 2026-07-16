Canal confirmado para ver partido de Argentina vs España por la final del Mundial 2026

Llegó el momento decisivo. Argentina vs España pelearán por el trofeo más codiciado del fútbol en la gran final del Mundial 2026. La ‘Albiceleste’ aterriza con un impulso anímico importante después de sus recientes remontadas y con Lionel Messi como gran referente. En tanto, la ‘Roja’ ha exhibido firmeza defensiva durante todo el torneo y cuenta con Lamine Yamal como su principal figura. Por eso, te contamos a continuación el canal confirmado para seguir este encuentro.

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¿Dónde ver Argentina vs España por final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina vs España podrá verse EN VIVO a través de América TV (canal 4), disponible en señal abierta para todo el territorio peruano. Además, DirecTV Sports emitirá el encuentro para el resto de Sudamérica. Si la opción es seguirlo por EN DIRECTO ONLINE, la transmisión estará disponible en streaming mediante América TVGO, DGO y Paramount Plus.

En Argentina, la gran final del torneo más importante del fútbol también estará disponible por Televisión Pública y Flow Sports.

¿Qué canal transmite la final Argentina vs España por Mundial 2026?

Estos son los canales de transmisión EN VIVO ONLINE en los distintos países del mundo para la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España:

Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Cómo llegan Argentina y España a la final del Mundial 2026?

Argentina llega motivada tras sus agónicas clasificaciones en cada una de las rondas de eliminación. La escuadra dirigida por Lionel Scaloni ha demostrado que no se le puede dar por muerta ni un solo minuto y, con Lionel Messi, que, pese a sus 39 años, está en pleno estado de forma, se ilusiona con lograr el bicampeonato y su cuarta estrella.

Argentina vs España juegan por la final del Mundial 2026

Por su parte, España ha sabido encontrar una solidez de equipo a lo largo del torneo, donde solo ha concedido una anotación en contra. La 'Roja' no destaca por individualidades, sino por su regularidad en todas sus líneas. Aunque, seguramente, gran parte de su juego pase por los pies de Rodri. Además, cuenta con Lamine Yamal, que, si bien no ha logrado ser uno de los goleadores, siempre pone en aprietos a los defensas rivales.