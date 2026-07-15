0
LO ÚLTIMO
España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Lionel Messi habló fuerte tras la victoria de Argentina: "Este equipo nunca los decepcionará"

El capitán de la selección argentina se mostró bastante emocionado por llegar a su tercera final de una Copa del Mundo.

Gary Huaman
Lionel Messi disputará su tercera final del mundo con la selección de Argentina.
Lionel Messi disputará su tercera final del mundo con la selección de Argentina. | Foto: AFP
COMPARTIR

La selección argentina logró lo que parecía imposible y remontó en los minutos finales ante Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026. Los Three Lions abrieron el marcador a través de Anthony Gordon, pero los albicelestes lograron remontar por medio de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, tras dos asistencias de Lionel Messi.

Lautaro Martínez y su golazo.

PUEDES VER: Así fue el golazo de Lautaro Martínez que le dio el 2-1 histórico a Argentina sobre Inglaterra

Sobre el final del partido, el capitán de Argentina y elegido mejor jugador del encuentro declaró sobre esta histórica victoria y señaló que, desde que sonaron los himnos, estaban desesperados por conseguir este triunfo para darle una alegría a toda su gente.

“Aunque fue un partido de fútbol, desde que comenzó el himno nacional vivimos algo especial. Esta no fue solo otra victoria, el pueblo argentino la quería desesperadamente”, empezó declarando la Pulga en zona mixta.

Luego, calificó como algo increíble su segunda final consecutiva: “Esta Copa del Mundo ha sido absolutamente loca, llegar a otra final de la Copa del Mundo es increíble”.

Cuando le consultaron sobre algún mensaje a los hinchas, Lionel Messi fue contundente: “A los hinchas, les digo lo mismo que dije en Qatar… disfrútenlo. Este equipo nunca los decepcionará”.

Finalmente, aseguró que su equipo dará todo para conseguir el bicampeonato mundial: “Este grupo junto puede hacer que todo ocurra. Estos jugadores juntos… se siente tan especial”.

Lionel Messi celebró con todo la victoria de Argentina. Foto: AFP

Lionel Messi celebró con todo la victoria de Argentina. Foto: AFP

¿Cuándo juegan Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

La gran final entre Argentina vs España se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey de Estados Unidos, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), y contará con transmisión de América TV, DSports, DGO, América TV GO, DAZN y Disney+.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Argentina vs España: fecha, día, hora y canal confirmado para ver la final del Mundial 2026

  2. Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: día, hora y canal confirmado

  3. ¡Remontada histórica! Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final del Mundial 2026

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano