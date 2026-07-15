Lionel Messi habló fuerte tras la victoria de Argentina: "Este equipo nunca los decepcionará"

La selección argentina logró lo que parecía imposible y remontó en los minutos finales ante Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026. Los Three Lions abrieron el marcador a través de Anthony Gordon, pero los albicelestes lograron remontar por medio de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, tras dos asistencias de Lionel Messi.

Sobre el final del partido, el capitán de Argentina y elegido mejor jugador del encuentro declaró sobre esta histórica victoria y señaló que, desde que sonaron los himnos, estaban desesperados por conseguir este triunfo para darle una alegría a toda su gente.

“Aunque fue un partido de fútbol, desde que comenzó el himno nacional vivimos algo especial. Esta no fue solo otra victoria, el pueblo argentino la quería desesperadamente”, empezó declarando la Pulga en zona mixta.

Luego, calificó como algo increíble su segunda final consecutiva: “Esta Copa del Mundo ha sido absolutamente loca, llegar a otra final de la Copa del Mundo es increíble”.

Cuando le consultaron sobre algún mensaje a los hinchas, Lionel Messi fue contundente: “A los hinchas, les digo lo mismo que dije en Qatar… disfrútenlo. Este equipo nunca los decepcionará”.

Finalmente, aseguró que su equipo dará todo para conseguir el bicampeonato mundial: “Este grupo junto puede hacer que todo ocurra. Estos jugadores juntos… se siente tan especial”.

Lionel Messi celebró con todo la victoria de Argentina. Foto: AFP

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