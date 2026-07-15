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¡Lionel Messi lo celebró con rabia! Así reaccionó el capitán tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra

¡Celebración con rabia! Lionel Messi festejó con todo cuando sonó el pitazo final y Argentina consiguió su pase a la final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Lionel Messi lo celebró con todo tras el final del Argentina sobre Inglaterra.
Lionel Messi lo celebró con todo tras el final del Argentina sobre Inglaterra. | Foto: AFP
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¡Lionel Messi lo celebró con todo! Argentina consiguió una histórica clasificación a la final del Mundial 2026 tras voltearle el resultado por 2-1 a Inglaterra con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Enzo Fernández puso el 1-1 ante Inglaterra

PUEDES VER: ¡Gol de Argentina! Enzo Fernández pone el 1-1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Los ingleses se habían adelantado en el marcador gracias al tanto de Anthony Gordon a los 55 minutos, pero sobre el final, la Albiceleste consiguió anotar los goles de la victoria. Primero, Enzo Fernández sacó un tremendo remate para poner la igualdad a los 85 y sobre los 92, Lautaro Martínez convirtió el segundo.

Tan sufrida fue la victoria que Lionel Messi lo celebró con todo, porque volvieron a voltear un marcador como en los anteriores partidos como ante Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Lionel Messi

Lionel Messi lo celebró con todo tras el final del Argentina sobre Inglaterra.

El capitán de la Albicelete gritó este triunfo con todo una vez sonó el pitazo final. Movió los brazos en son de victoria y después se abrazó con todos sus compañeros. Ahora, la selección argentina enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026.

¿Cuándo juegan Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

De acuerdo con la programación de la FIFA, la gran final entre Argentina vs España se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey de Estados Unidos desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de América TV, DSports, DGO, América TV GO, DAZN y Disney+.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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