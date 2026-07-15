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Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026
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¡Gol de Argentina! Enzo Fernández pone el 1-1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Enzo Fernández igualó el marcador en el Mercedes-Benz Stadium.

Eduardo Chirinos
Enzo Fernández puso el 1-1
Enzo Fernández puso el 1-1 | Foto: Captura DSports
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Argentina igualó el marcador ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Enzo Fernández, con un potente remate de larga distancia, puso el 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, y le devolvió la calma al cuadro sudamericano, que lucha por meterse en la gran final.

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