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¡Gol de Argentina! Enzo Fernández pone el 1-1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
Enzo Fernández igualó el marcador en el Mercedes-Benz Stadium.
Enzo Fernández puso el 1-1 | Foto: Captura DSports
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Argentina igualó el marcador ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Enzo Fernández, con un potente remate de larga distancia, puso el 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, y le devolvió la calma al cuadro sudamericano, que lucha por meterse en la gran final.
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