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¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 vía TV Pública?

Conoce todos los detalles de la transmisión del partido de la selección de Argentina ante Inglaterra vía Televisión Pública por la semifinal del Mundial 2026

Luis Blancas
¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 vía TV Pública?
¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 vía TV Pública? | Composición: Líbero
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La selección de Argentina se medirá ante Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. A continuación, conoce los detalles de la transmisión de este encuentro por Televisión Pública.

Argentina e Inglaterra juegan por el pase a la gran final del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026 y dónde ver partido?

Argentina vs. Inglaterra: alineaciones oficiales del partido

  • Alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.
  • Alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina vs. Inglaterra vía TV Pública

  • Relatos: Gustavo Kuffner
  • Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

Argentina vs. Inglaterra vía TyC Sports

  • Narración: Hernán Feler
  • Comentarios: Ariel Senosiain
  • Campo de juego: Gastón Edul
Argentina vs Inglaterra se transmitirá por TV Pública

Argentina vs Inglaterra se transmitirá por TV Pública

¿Qué canal es TV Pública en Argentina?

TV Pública (canal 6) es el sistema televisivo gratuito de Argentina. En cable, lo puedes ver por Personal Flow 11 (HD), Telecentro 8 (HD) y DirecTV 121.

¿Cómo ver TV Pública en vivo por internet, partido de Argentina vs. Inglaterra?

En el territorio argentino, puedes ver la transmisión del partido de Argentina vs. Inglaterra a través de TV Pública EN VIVO en el siguiente LINK: www.tvpublica.com.ar.

Argentina vs. Inglaterra: árbitros del partido

  • Principal: Ismail Elfath
  • Asistente 1: Corey Parker
  • Asistente 2: Kyle Atkins
  • 4to. árbitro: Maurizio Mariani
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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