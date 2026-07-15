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Argentina vs Inglaterra por semifinal del Mundial 2026
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Link para ver GRATIS Argentina vs Inglaterra EN VIVO ONLINE HOY por semifinal del Mundial 2026

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el partido entre Argentina vs Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio Atlanta, Estados Unidos.

Angel Curo
Argentina vs Inglaterra EN VIVO ONLINE HOY por semifinal del Mundial 2026
Argentina vs Inglaterra EN VIVO ONLINE HOY por semifinal del Mundial 2026 | Fotos: AFP | Composición: Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

08:28

¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra?

El compromiso que paralizará al planeta inicia a partir de las 14.00 hora peruana (16.00 horas de Buenos Aires).

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Argentina vs Inglaterra protagonizan un partido de infarto HOY, miércoles 15 de julio, por las semifinales del Mundial 2026 desde las 2:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Atlanta, más conocido como Mercedes-Benz Stadium de Estados Unidos. Este duelo tiene una alta rivalidad histórica y definirá al rival de España en la gran final. La transmisión va por la señal de América TV, DirecTV Sports, América TVGO y DGO.

Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de máximos goleadores.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé, Kane y Bellingham pelean por la Bota de Oro

Argentina vs Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026: transmisión del partido

08:28
15/7/2026

¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra?

El compromiso que paralizará al planeta inicia a partir de las 14.00 hora peruana (16.00 horas de Buenos Aires).

08:27
15/7/2026

¿Cuándo juega Argentina vs Inglaterra?

El partido entre Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 se juega HOY, miércoles 15 de julio.

07:51
15/7/2026

Argentina vs Inglaterra: ¡Bienvenidos a la cobertura de HOY!

Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto del partido entre Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026.

Inglaterra vs Argentina

¿Dónde ver EN VIVO partido de Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026?

Estos son los canales oficiales para ver la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS del partido de Argentina vs Inglaterra.

  • Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Argentina: Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: Disney Plus y CazéTV.
  • Paraguay: GEN.
  • Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
  • Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.
  • Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.
  • España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat y Movistar Plus.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Formaciones de Argentina vs Inglaterra

  • Alineación de Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Lionel Messi.
  • Alineación de Inglaterra: Jordan Pickford, Nico O'Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Reece James, Declan Rice, Elliot Anderson, Anthony Gordon, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane.
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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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