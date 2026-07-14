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Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y dónde ver partido

Sigue el Argentina vs Inglaterra EN VIVO por la semifinal del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta. Repasa horarios, canales, alineaciones y demás detalles del partido.

Wilfredo Inostroza
Argentina se enfrenta a Inglaterra por semifinales del Mundial 2026
Argentina se enfrenta a Inglaterra por semifinales del Mundial 2026 | Composición: LÍBERO
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Argentina se enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio, a partir de las 14:00 horas de Perú y 16:00 del horario argentino, en partido por las semifinales del Mundial 2026 que se juega en el Estadio Atlanta. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este duelo que promete emoción de principio a fin.

Conoce cuándo se jugará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026? Horarios y canales

Argentina vs Inglaterra: previa del partido

El cuadro albiceleste sigue luchando por su cuarta estrella en la historia del torneo y viene de eliminar por 3-1 a Suiza en un partido que se decidió recién en el tiempo suplementario. Lionel Messi lleva ocho goles y lucha por la Bota de Oro del que será su último Mundial.

Por su parte, el cuadro de los Tres Leones dejó en el camino a Noruega, también en la prórroga. Harry Kane está en un nivel superlativo y suma seis goles, misma cifra que su compañero Jude Bellingham, otra de las principales cartas del equipo británico.

Recordemos que el vencedor jugará la final frente a España, este domingo 19 de julio, en Nueva Jersey. Asimismo, el perdedor se medirá ante Francia por el tercer puesto.

Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026

Argentina se enfrenta a Inglaterra por el Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra: horarios

  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
  • México: 13.00 horas
  • Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21.00 horas

Argentina vs Inglaterra: dónde ver

  • Argentina: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, Televisión Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe Argentina y Flow Sports
  • Perú: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, América Televisión, América TVGO y TV 360
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Win Sports, Win+ Fútbol, ditu y Radio Nacional de Colombia
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, AUF TV, Antel TV y Canal 5
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV
  • Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX
  • Estados Unidos: FOX One, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
  • España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Argentina vs Inglaterra: pronósticos y cuotas de apuesta

Inglaterra tiene un ligero favoritismo para imponerse a Argentina, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas:

CasasArgentinaEmpateInglaterra
Betsson3.103.002.68
Apuesta Total3.012.922.73
Betano3.102.922.77
Caliente3.102.922.66
Te Apuesto3.022.362.80

Argentina vs Inglaterra: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Argentina vs Inglaterra: árbitros

Argentina vs Inglaterra

Árbitros designados para el Argentina vs Inglaterra.

Argentina vs Inglaterra: estadio

Estadio Atlanta

Estadio Atlanta, en Estados Unidos

El duelo entre Argentina e Inglaterra se juega en el Mercedes-Benz Stadium, cuyo nombre durante el torneo es Estadio Atlanta, y tiene capacidad para 71.000 espectadores.

Argentina vs Inglaterra: últimos enfrentamientos

  • Inglaterra 3-2 Argentina | Amistoso de 2005
  • Argentina 0-1 Inglaterra | Mundial Corea-Japón 2002
  • Inglaterra 0-0 Argentina | Amistosos de 2000
  • Argentina 2-2 Inglaterra | Mundial Francia 1998
  • Inglaterra 2-2 Argentina | Amistoso de 1991
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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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