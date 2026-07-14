Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y dónde ver partido
Sigue el Argentina vs Inglaterra EN VIVO por la semifinal del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta. Repasa horarios, canales, alineaciones y demás detalles del partido.
Argentina se enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio, a partir de las 14:00 horas de Perú y 16:00 del horario argentino, en partido por las semifinales del Mundial 2026 que se juega en el Estadio Atlanta. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este duelo que promete emoción de principio a fin.
Argentina vs Inglaterra: previa del partido
El cuadro albiceleste sigue luchando por su cuarta estrella en la historia del torneo y viene de eliminar por 3-1 a Suiza en un partido que se decidió recién en el tiempo suplementario. Lionel Messi lleva ocho goles y lucha por la Bota de Oro del que será su último Mundial.
Por su parte, el cuadro de los Tres Leones dejó en el camino a Noruega, también en la prórroga. Harry Kane está en un nivel superlativo y suma seis goles, misma cifra que su compañero Jude Bellingham, otra de las principales cartas del equipo británico.
Recordemos que el vencedor jugará la final frente a España, este domingo 19 de julio, en Nueva Jersey. Asimismo, el perdedor se medirá ante Francia por el tercer puesto.
Argentina se enfrenta a Inglaterra por el Mundial 2026
Argentina vs Inglaterra: horarios
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
- México: 13.00 horas
- Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
- España: 21.00 horas
Argentina vs Inglaterra: dónde ver
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, Televisión Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe Argentina y Flow Sports
- Perú: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, América Televisión, América TVGO y TV 360
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Win Sports, Win+ Fútbol, ditu y Radio Nacional de Colombia
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, AUF TV, Antel TV y Canal 5
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX
- Estados Unidos: FOX One, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Argentina vs Inglaterra: pronósticos y cuotas de apuesta
Inglaterra tiene un ligero favoritismo para imponerse a Argentina, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas:
|Casas
|Argentina
|Empate
|Inglaterra
|Betsson
|3.10
|3.00
|2.68
|Apuesta Total
|3.01
|2.92
|2.73
|Betano
|3.10
|2.92
|2.77
|Caliente
|3.10
|2.92
|2.66
|Te Apuesto
|3.02
|2.36
|2.80
Argentina vs Inglaterra: alineaciones probables
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Argentina vs Inglaterra: árbitros
Árbitros designados para el Argentina vs Inglaterra.
Argentina vs Inglaterra: estadio
Estadio Atlanta, en Estados Unidos
El duelo entre Argentina e Inglaterra se juega en el Mercedes-Benz Stadium, cuyo nombre durante el torneo es Estadio Atlanta, y tiene capacidad para 71.000 espectadores.
Argentina vs Inglaterra: últimos enfrentamientos
- Inglaterra 3-2 Argentina | Amistoso de 2005
- Argentina 0-1 Inglaterra | Mundial Corea-Japón 2002
- Inglaterra 0-0 Argentina | Amistosos de 2000
- Argentina 2-2 Inglaterra | Mundial Francia 1998
- Inglaterra 2-2 Argentina | Amistoso de 1991
¡Vamos al Circo!
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