Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y dónde ver partido

Argentina se enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio, a partir de las 14:00 horas de Perú y 16:00 del horario argentino, en partido por las semifinales del Mundial 2026 que se juega en el Estadio Atlanta. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este duelo que promete emoción de principio a fin.

Argentina vs Inglaterra: previa del partido

El cuadro albiceleste sigue luchando por su cuarta estrella en la historia del torneo y viene de eliminar por 3-1 a Suiza en un partido que se decidió recién en el tiempo suplementario. Lionel Messi lleva ocho goles y lucha por la Bota de Oro del que será su último Mundial.

Por su parte, el cuadro de los Tres Leones dejó en el camino a Noruega, también en la prórroga. Harry Kane está en un nivel superlativo y suma seis goles, misma cifra que su compañero Jude Bellingham, otra de las principales cartas del equipo británico.

Recordemos que el vencedor jugará la final frente a España, este domingo 19 de julio, en Nueva Jersey. Asimismo, el perdedor se medirá ante Francia por el tercer puesto.

Argentina se enfrenta a Inglaterra por el Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra: horarios

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

México: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

Argentina vs Inglaterra: dónde ver

Argentina: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, Televisión Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe Argentina y Flow Sports

Perú: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, América Televisión, América TVGO y TV 360

Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Win Sports, Win+ Fútbol, ditu y Radio Nacional de Colombia

Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, AUF TV, Antel TV y Canal 5

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX

Estados Unidos: FOX One, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Argentina vs Inglaterra: pronósticos y cuotas de apuesta

Inglaterra tiene un ligero favoritismo para imponerse a Argentina, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas:

Casas Argentina Empate Inglaterra Betsson 3.10 3.00 2.68 Apuesta Total 3.01 2.92 2.73 Betano 3.10 2.92 2.77 Caliente 3.10 2.92 2.66 Te Apuesto 3.02 2.36 2.80

Argentina vs Inglaterra: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Argentina vs Inglaterra: árbitros

Árbitros designados para el Argentina vs Inglaterra.

Argentina vs Inglaterra: estadio

Estadio Atlanta, en Estados Unidos

El duelo entre Argentina e Inglaterra se juega en el Mercedes-Benz Stadium, cuyo nombre durante el torneo es Estadio Atlanta, y tiene capacidad para 71.000 espectadores.

Argentina vs Inglaterra: últimos enfrentamientos