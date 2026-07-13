Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé, Kane y Bellingham pelean por la Bota de Oro

Las selecciones no solo están peleando por el tan ansiado título mundial, sino que varios futbolistas están luchando gol a gol por hacerse con la preciada Bota de Oro del Mundial 2026. Tras la eliminación de Erling Haaland, ahora tenemos a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane y Jude Bellingham en esa ardua contienda.

De momento, el francés y el argentino lideran la tabla de máximos goleadores del certamen con ocho tantos cada uno, mientras que los ingleses se encuentran por debajo con seis unidades. Detrás de ellos está Dembélé con cinco goles y el español Mikel Oyarzabal con cuatro. A continuación, podrás repasar cómo marcha este ranking.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles

Lionel Messi (Argentina) - 8 goles

Erling Haaland (Noruega) - 7 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

Jude Bellingham (Inglaterra) - 6 goles

Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles

Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles

Julián Quiñones (México) - 4 goles

Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles

Sarr (Senegal) - 4 goles Vinicius Junior (Brasil) - 4 goles

Tabla de goleadores del Mundial.

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

En lo que respecta a los máximos goleadores en la historia de los mundiales, Lionel Messi lidera esta lista con 21 tantos en seis competiciones, seguido de Kylian Mbappé con 20 en tres ediciones.

Lionel Messi | 21 goles | 6 Mundiales

Kylian Mbappé | 20 goles | 3 Mundiales

Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales

Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales

Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales

Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales

Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial

Pelé | 12 goles | 4 Mundiales

Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales

Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial

Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales