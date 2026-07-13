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Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé, Kane y Bellingham pelean por la Bota de Oro

¡Se viene una tremenda definición! A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 por la Bota de Oro.

Gary Huaman
Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de máximos goleadores.
Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de máximos goleadores. | Foto: composición Líbero
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Las selecciones no solo están peleando por el tan ansiado título mundial, sino que varios futbolistas están luchando gol a gol por hacerse con la preciada Bota de Oro del Mundial 2026. Tras la eliminación de Erling Haaland, ahora tenemos a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane y Jude Bellingham en esa ardua contienda.

Repasa la programación de las semifinales del Mundial 2026.

PUEDES VER: Semifinales del Mundial 2026: programación, partidos, horarios y canal confirmado de los cruces

De momento, el francés y el argentino lideran la tabla de máximos goleadores del certamen con ocho tantos cada uno, mientras que los ingleses se encuentran por debajo con seis unidades. Detrás de ellos está Dembélé con cinco goles y el español Mikel Oyarzabal con cuatro. A continuación, podrás repasar cómo marcha este ranking.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

    1. Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
    2. Lionel Messi (Argentina) - 8 goles
    3. Erling Haaland (Noruega) - 7 goles
    4. Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
    5. Jude Bellingham (Inglaterra) - 6 goles
    6. Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles
    7. Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles
    8. Julián Quiñones (México) - 4 goles
    9. Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles
    10. Vinicius Junior (Brasil) - 4 goles
FIFA

Tabla de goleadores del Mundial.

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

En lo que respecta a los máximos goleadores en la historia de los mundiales, Lionel Messi lidera esta lista con 21 tantos en seis competiciones, seguido de Kylian Mbappé con 20 en tres ediciones.

    1. Lionel Messi | 21 goles | 6 Mundiales
    2. Kylian Mbappé | 20 goles | 3 Mundiales
    3. Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales
    4. Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales
    5. Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales
    6. Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales
    7. Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial
    8. Pelé | 12 goles | 4 Mundiales
    9. Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales
    10. Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial
    11. Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales
Lionel Messi marcó el segundo de Argentina ante Egipto

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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