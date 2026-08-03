Real Madrid pierde a campeón de la Champions League para la temporada 2026-27: "Siempre será su casa"

El Real Madrid anunció oficialmente el traspaso del delantero Gonzalo García al Fulham, equipo dirigido por el técnico español Álvaro Arbeloa.

A través de un comunicado, el conjunto merengue hizo oficial la operación y aprovechó para agradecer los 11 años que el atacante formó parte de la institución, periodo en el que conquistó el trofeo a máximo goleador del Mundial de Clubes y un título de LaLiga.

“El Real Madrid C. F. y el Fulham FC han acordado el traspaso de nuestro jugador Gonzalo García. Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestro club durante once temporadas. Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga”.

“Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida”, dieron a conocer mediante su página web.

Gonzalo será traspasado al Fulham

Detalles del fichaje de Gonzalo García por el Fulham

La incorporación de Gonzalo García al Fulham se cerró en muy poco tiempo. Según la prensa española, la operación podría alcanzar los 40 millones de euros y contempla una cláusula mediante la cual el Real Madrid conservará el 30% de los derechos del atacante madrileño.

De esta manera, Gonzalo afrontará un nuevo desafío en la Premier League bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, quien también siguió ese camino en su etapa como futbolista antes de regresar al Real Madrid tras destacar en el Liverpool de Rafa Benítez.

Lista de trofeos de Gonzalo García