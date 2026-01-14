- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Con Kylian Mbappé, Real Madrid y sus 11 bajas para el debut de Arbeloa por octavos de Copa del Rey
Real Madrid inicia una nueva era bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, quien anunció sus convocados para partido ante Albacete por Copa del Rey con 11 bajas confirmadas.
Luego de la caída en la final de la Supercopa de España, Real Madrid vuelve al ruedo en los octavos de final de la Copa del Rey ante Albacete. Álvaro Arbeloa debuta oficialmente al mando de los blancos tras la destitución de Xabi Alonso, pero tendrá un inconveniente como lo son las 11 bajas para el choque decisivo.
Real Madrid y sus 11 bajas ante Albacete
Estos son los jugadores que quedaron descartados en Real Madrid para el partido ante Albacete por los octavos de Copa del Rey. Algunos serán ausentes por lesión, mientras que otras por decisión técnica tras la exigencia en la final ante Barcelona.
- Thibaut Courtois
- Ferland Mendy
- Antonio Rüdiger
- Eder Militao
- Trent Alexander-Arnold
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Brahim Díaz
- Kylian Mbappé
- Rodrygo Goes
Convocados de Real Madrid ante Albacete
En esta nueva era de Real Madrid bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el estratega decidió iniciar con 20 jugadores en su nómina final para el viaje a Albacete. El elenco madridista tendrá a Lunin como su portero principal para este choque en condición de visita, mientras que de atacantes tiene solo tres alternativas: Vinicius Junior, Gonzalo y Mastantuono.
Del mismo modo, es claro que varios jugadores de la filial han recibido el llamado de Arbeloa para este choque de octavos de final. El estratega los conoce muy bien y espera darle oportunidad a algunos en estos 90 minutos de mucha intensidad.
Convocados de Real Madrid para enfrentar a Albacete.
Posible alineación de Real Madrid vs Albacete
Este once es el probable de Real Madrid para buscar el triunfo ante Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono, Arda Güler; Gonzalo y Vinicius.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90