0

Con Kylian Mbappé, Real Madrid y sus 11 bajas para el debut de Arbeloa por octavos de Copa del Rey

Real Madrid inicia una nueva era bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, quien anunció sus convocados para partido ante Albacete por Copa del Rey con 11 bajas confirmadas.

Diego Medina
Real Madrid de Álvaro Arbeloa debuta en Copa del Rey ante Albacete con 11 bajas.
Real Madrid de Álvaro Arbeloa debuta en Copa del Rey ante Albacete con 11 bajas. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Luego de la caída en la final de la Supercopa de España, Real Madrid vuelve al ruedo en los octavos de final de la Copa del Rey ante Albacete. Álvaro Arbeloa debuta oficialmente al mando de los blancos tras la destitución de Xabi Alonso, pero tendrá un inconveniente como lo son las 11 bajas para el choque decisivo.

Real Madrid vs Albacete jugarán en el Estadio Carlos Belmonte.

PUEDES VER: Real Madrid vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey: pronóstico, hora, canal y dónde ver

Real Madrid y sus 11 bajas ante Albacete

Estos son los jugadores que quedaron descartados en Real Madrid para el partido ante Albacete por los octavos de Copa del Rey. Algunos serán ausentes por lesión, mientras que otras por decisión técnica tras la exigencia en la final ante Barcelona.

  • Thibaut Courtois
  • Ferland Mendy
  • Antonio Rüdiger
  • Eder Militao
  • Trent Alexander-Arnold
  • Álvaro Carreras
  • Aurélien Tchouaméni
  • Jude Bellingham
  • Brahim Díaz
  • Kylian Mbappé
  • Rodrygo Goes

Convocados de Real Madrid ante Albacete

En esta nueva era de Real Madrid bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el estratega decidió iniciar con 20 jugadores en su nómina final para el viaje a Albacete. El elenco madridista tendrá a Lunin como su portero principal para este choque en condición de visita, mientras que de atacantes tiene solo tres alternativas: Vinicius Junior, Gonzalo y Mastantuono.

Del mismo modo, es claro que varios jugadores de la filial han recibido el llamado de Arbeloa para este choque de octavos de final. El estratega los conoce muy bien y espera darle oportunidad a algunos en estos 90 minutos de mucha intensidad.

Real Madrid

Convocados de Real Madrid para enfrentar a Albacete.

Posible alineación de Real Madrid vs Albacete

Este once es el probable de Real Madrid para buscar el triunfo ante Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono, Arda Güler; Gonzalo y Vinicius.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Real Madrid vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey HOY: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver

  2. Partidos de hoy EN VIVO: programación, hora y dónde ver fútbol online este miércoles 14 de enero

  3. Álvaro Arbeloa, DT de Real Madrid, toma firme decisión con Vinicius tras polémica con Xabi: "No me..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano