Canal confirmado para ver Real Madrid vs Albacete por octavos de Copa del Rey
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey.
Momento de ver en acción a Real Madrid contra Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey. El cuadro blanco reaparece luego de perder la final de la Supercopa de España ante Barcelona, sumado a la salida de Xabi Alonso y designación de Álvaro Arbeloa como nuevo DT de los madridistas. Este choque será clave en la temporada por lo que millones de hinchas no querrán perderse estos vibrantes 90 minutos.
¿Dónde ver Real Madrid vs Albacete?
El partido de Real Madrid vs Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) EN VIVO. Asimismo, tienes la opción de Movistar Deportes (Canal 003 y 703 HD de Movistar TV) para todo el territorio peruano. Si deseas sintonizarlo por internet, tienes las apps de Movistar TV App y América TVGO para verlo mediante teléfono móvil, PC y SmarTV.
En el país de España, los canales que transmitirán este choque de Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid se verán por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España.
Canales confirmados para ver Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey.
Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Albacete
- Brasil: Disney+ Premium Brasil
- Colombia: Win Sports, Win Play
- México: Sky Sports, Sky+
- Perú: América TV, América TVGO, Movistar Deportes, Movistar TV App
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Uruguay: Flow TV
- Venezuela: Venevisión
Real Madrid vs Albacete: fecha, día y horario confirmado
Este partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Real Madrid vs Albacete se juega el miércoles 14 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT, 21:00 horas de España).
Recordemos, que el cuadro blanco llegó a estas instancias tras vencer 3-2 a Talavera en la ronda anterior. Por su parte, Albacete hizo la heroica al superar a Celta de Vigo en condición de local y por penales avanzó a la siguiente fase para medirse cara a cara contra Real Madrid.
