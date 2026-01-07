Real Madrid vs Albacete por octavos de final de la Copa del Rey: fecha, día, hora y canal

En horas de la tarde para España, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Uno de los clubes más ansiosos por conocer su rival en esa instancia fue Real Madrid, quien quedó emparejado con Albacete de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol profesional español).

¿Cuándo juega Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey?

La RFEF indicó que el partido entre Real Madrid vs Albacete, el cual será a cotejo único, se llevará a cabo entre los días 13 y 15 de enero. El calendario para los blancos comienza a ajustarse, más aún al saber que el elenco dirigido por Xabi Alonso está afrontando torneos a la par como LaLiga, Supercopa de España y UEFA Champions League.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Albacete?

Este duelo a disputarse en el Carlos Belmonte aún no define su horario oficial para conocimiento de Real Madrid y Albacete. Se aguarda que la RFEF analice todos los cruces posibles y encuentre las horas adecuadas para llevar a cabo estos ocho partidos de octavos de final de la Copa del Rey.

Real Madrid anuncia su partido ante Albacete por la Copa del Rey.

¿Dónde ver Real Madrid vs Albacete?

A falta de oficialización, el partido de Real Madrid ante Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey se verá en vivo por señal abierta vía América TV y América TVGO. En España, podrás sintonizarlo por Movistar Plus y la plataforma de la RFEF como RTVE Play y RFEF TV.

Real Madrid se pronuncia tras partido ante Albacete

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales en Real Madrid, se hizo presente en el sorteo de la Copa del Rey y dejó sus sensaciones tras confirmarse el cruce entre el conjunto blanco ante Albacete.

"Estos partidos de Copa ya sabemos cómo son. La última vez que jugamos en Albacete fue hace más de 20 años y os podéis imaginar lo que va a significar la llegada de nuestro equipo a la ciudad y la motivación que van a tener. Son partidos de mucha tensión e intensidad y una fiesta para la ciudad. En el terreno de juego nuestro rival querrá dar una alegría a su afición y tendremos que prepararnos muy bien porque nos espera un partido de gran dificultad", indicó a Real Madrid TV.