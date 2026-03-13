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Tabla de posiciones Liga 1: partidos y resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 y resultados en directo de la fecha 7 del Torneo Apertura 2027 que tiene a Alianza Lima como líder absoluto.

Sandra Morales
Resultados y tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Apertura
Resultados y tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Apertura | FOTO: LIBERO
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Este viernes 13 de marzo arranca la fecha 7 del Torneo Apertura con el partido de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos. El líder Alianza Lima visita Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso, mientras que Universitario recibe en el Monumental a UTC. A su vez, Sporting Cristal chocará contra Sport Boys. Bajo este contexto, aquí te dejamos la tabla de posiciones de la Liga 1 al término de la séptima jornada.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso juegan por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Tabla de posiciones Liga 1

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima6616
2. Los Chankas6514
3. UTC6413
4. Universitario6211
5. Cienciano6510
6. Melgar629
7. Juan Pablo II6-410
8. Sporting Cristal628
9. Sport Huancayo627
10. Cusco FC607
11. Comerciantes Unidos607
12. CD Moquegua6-47
13. Alianza Atlético6-26
14. FC Cajamarca6-25
15. Deportivo Garcilaso6-25
16. ADT6-35
17. Sport Boys6-35
18. Atlético Grau6-54

Partidos de Liga 1: Fecha 7 del Torneo Apertura

VIERNES 13

  • 3:00 p. m. FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

SÁBADO 14

  • 1:00 p. m. Sport Boys vs ADT
  • 3:15 p. m. Juan Pablo II vs Chankas CyC
  • 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
  • 8:30 p. m. Universitario vs UTC

DOMINGO 15

  • 11:00 a. m. Sporting Cristal vs Sport Boys
  • 1:15 p. m. Melgar vs Atlético Grau
  • 3:30 p. m. Alianza Atlético vs CD Moquegua
  • 6:00 p. m. Cusco FC vs Cienciano

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Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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