Tabla de posiciones Liga 1: partidos y resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Este viernes 13 de marzo arranca la fecha 7 del Torneo Apertura con el partido de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos. El líder Alianza Lima visita Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso, mientras que Universitario recibe en el Monumental a UTC. A su vez, Sporting Cristal chocará contra Sport Boys. Bajo este contexto, aquí te dejamos la tabla de posiciones de la Liga 1 al término de la séptima jornada.

Tabla de posiciones Liga 1

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 6 6 16 2. Los Chankas 6 5 14 3. UTC 6 4 13 4. Universitario 6 2 11 5. Cienciano 6 5 10 6. Melgar 6 2 9 7. Juan Pablo II 6 -4 10 8. Sporting Cristal 6 2 8 9. Sport Huancayo 6 2 7 10. Cusco FC 6 0 7 11. Comerciantes Unidos 6 0 7 12. CD Moquegua 6 -4 7 13. Alianza Atlético 6 -2 6 14. FC Cajamarca 6 -2 5 15. Deportivo Garcilaso 6 -2 5 16. ADT 6 -3 5 17. Sport Boys 6 -3 5 18. Atlético Grau 6 -5 4

Partidos de Liga 1: Fecha 7 del Torneo Apertura

VIERNES 13

3:00 p. m. FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

SÁBADO 14

1:00 p. m. Sport Boys vs ADT

3:15 p. m. Juan Pablo II vs Chankas CyC

6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

8:30 p. m. Universitario vs UTC

DOMINGO 15