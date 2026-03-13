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Tabla de posiciones Liga 1: partidos y resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026
Tabla de posiciones de la Liga 1 y resultados en directo de la fecha 7 del Torneo Apertura 2027 que tiene a Alianza Lima como líder absoluto.
Este viernes 13 de marzo arranca la fecha 7 del Torneo Apertura con el partido de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos. El líder Alianza Lima visita Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso, mientras que Universitario recibe en el Monumental a UTC. A su vez, Sporting Cristal chocará contra Sport Boys. Bajo este contexto, aquí te dejamos la tabla de posiciones de la Liga 1 al término de la séptima jornada.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1 2026?
Tabla de posiciones Liga 1
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|6
|6
|16
|2. Los Chankas
|6
|5
|14
|3. UTC
|6
|4
|13
|4. Universitario
|6
|2
|11
|5. Cienciano
|6
|5
|10
|6. Melgar
|6
|2
|9
|7. Juan Pablo II
|6
|-4
|10
|8. Sporting Cristal
|6
|2
|8
|9. Sport Huancayo
|6
|2
|7
|10. Cusco FC
|6
|0
|7
|11. Comerciantes Unidos
|6
|0
|7
|12. CD Moquegua
|6
|-4
|7
|13. Alianza Atlético
|6
|-2
|6
|14. FC Cajamarca
|6
|-2
|5
|15. Deportivo Garcilaso
|6
|-2
|5
|16. ADT
|6
|-3
|5
|17. Sport Boys
|6
|-3
|5
|18. Atlético Grau
|6
|-5
|4
Partidos de Liga 1: Fecha 7 del Torneo Apertura
VIERNES 13
- 3:00 p. m. FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
SÁBADO 14
- 1:00 p. m. Sport Boys vs ADT
- 3:15 p. m. Juan Pablo II vs Chankas CyC
- 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
- 8:30 p. m. Universitario vs UTC
DOMINGO 15
- 11:00 a. m. Sporting Cristal vs Sport Boys
- 1:15 p. m. Melgar vs Atlético Grau
- 3:30 p. m. Alianza Atlético vs CD Moquegua
- 6:00 p. m. Cusco FC vs Cienciano
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