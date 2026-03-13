- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Copa Libertadores
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Universitario vs. UTC EN VIVO por Liga 1: a qué hora juegan, entradas, dónde ver y apuestas
Universitario vs. UTC juegan este sábado 14 de marzo en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura. Hora y canal para ver EN VIVO el partido por Liga 1.
Universitario recibirá a UTC en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este sábado 14 de marzo. Este partido es clave para el cuadro liderado por Javier Rabanal y está pactado para iniciar a las 8.30 p. m. (de Perú, Ecuador y Colombia). La transmisión estará a cargo de L1 MAX y Movistar Play.
Universitario no tiene margen de error y, más allá del resultado, tiene que levantar su nivel futbolístico, un punto que desató una serie de cuestionamientos a Javier Rabanal.
Precisamente, el DT español fue sancionado con cuatro fechas por la Comisión Disciplinaria y no estará en el banquillo ante UTC. En la ‘U’ van a apelar y confían en reducir la sanción para el estratega.
Otra baja que presentará Universitario es la de Jairo Concha. El volante también fue sancionado con dos fechas por la Comisión Disciplinaria y estará pegando la vuelta en el clásico ante Alianza Lima.
La excelente noticia para los hinchas es la vuelta de Horacio Calcaterra. El volante se recuperó de sus molestias físicas y se perfila como el reemplazo ideal para Jairo Concha.
La pregunta que se realizan los hinchas de la U es sobre el debut de Bryan Reyna. El jugador ya fue presentado por los cremas, estará en Monumental alentando a sus compañeros, pero no jugará ante UTC.
UTC, por su parte, no es un equipo de trámite para la ‘U’. El conjunto cajamarquino es uno de los protagonistas del Torneo Apertura y cuenta con un sólido sistema defensivo.
Arquímedes Figuera, una de las figuras del ‘Gavilán’ y ex Universitario, confesó que tiene sentimientos encontrados por volver al Monumental, pero su deseo es llevarse los tres puntos.
“Venimos a ganar sabiendo que la 'U' viene campeonando hace tres años. Con respeto, pero con muchas ganas de hacer todo lo posible. Ellos están viviendo un momento no tan bueno, pero igual no vinimos pensando en eso. Cada partido es totalmente distinto”, indicó el volante venezolano.
Así como Figuera, Piero Serra llenó de elogios a Universitario. “No creo que estén en un mal momento, pero será un partido lindo y tenemos que aprovechar los errores que tienen ellos ahorita”, indicó.
¿Cuándo juegan Universitario vs. UTC?
El partido entre Universitario contra UTC se realizará este sábado 14 de marzo de 2026 y es válido por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
¿A qué hora juega Universitario vs. UTC?
- Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
- México: 7.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (día siguiente).
Universitario vs. UTC: horario en Estados Unidos
- Costa Este (ET): 9.30 p. m.
- Centro (CT): 8.30 p. m.
- Montaña (MT): 7.30 p. m.
- Pacífico (PT): 6.30 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs. UTC en vivo?
La transmisión del partido entre Universitario contra UTC estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en DirecTV Sports, Claro TV, Win, Movistar TV, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión Perú, Zapping y Bitel.
¿Cómo ver Universitario vs. UTC en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos, el partido de Universitario vs. UTC estará disponible por L1 Play y Fanatiz.
Universitario vs. UTC: Entradas
- Oriente: S/65.00
- Occidente central: S/90.00
- Occidente lateral: S/75.00
- Norte: S/25.00
- Sur: S/25.00
- Butaca Negra: S/325.00
- Experiencia crema: S/425.00
- Palco Monumental: S/160.00
Universitario vs. UTC: historial
Universitario y UTC se han visto la cara en 38 partidos. Los cremas ganaron en 17 ocasiones, mientras que el ‘Gavilán’ en 11 oportunidades. Empataron en 10 compromisos.
Últimos resultados de Universitario vs. UTC
- 10.09.25 | UTC 1-2 Universitario
- 27.04.25 | Universitario 6-0 UTC
- 04.08.24 | Universitario 1-0 UTC
- 24.02.24 | UTC 0-0 Universitario
- 02.10.23 | Universitario 3-0 UTC
Universitario vs. UTC: Apuestas y pronóstico
|Apuestas
|Universitario
|empate
|UTC
|betsson
|1.25
|5.25
|12.00
|Betano
|1.28
|6.10
|12.50
|bet365
|1.22
|5.25
|13.00
|1xBET
|1.24
|5.50
|11.40
|CoolBet
|1.26
|5.35
|11.20
|Doradobet
|1.28
|6.00
|12.00
Para las principales casas de apuestas, Universitario es el favorito para llevarse el triunfo.
Posible alineación Universitario vs UTC
Posible once de Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jesús Castillo, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Miguel Silveira, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
Posible once de UTC: Angelo Campos, Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro, J. Cantt, David Camacho, David Dioses, Marcos Lliuya, Adolfo Muñoz y Abdiel Arroyo
