Universitario perdió 5-1 ante mítico club y generó preocupación a la hinchada crema

Universitario de Deportes sigue luchando fecha tras fecha para volver a recuperar el liderato del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, su reserva que va a disputar la Liga 3 disputó un último amistoso antes del comienzo del campeonato y cayó goleado 5-1 ante Universidad San Martín.

Universitario perdió 5-1 ante tradicional club y generó preocupación a la hinchada merengue

La reserva de Universitario perdió goleado 5-1 ante Club Deportivo de la Universidad San Martín en un duelo amistoso disputado antes del inicio de los respectivos campeonatos como la Liga 3 para los cremas y la Liga 2 para los 'Santos'.

Cabe mencionar que el cuadro de Santa Anita disputó este encuentro desde la Villa Deportiva de la institución como el último partido antes del inicio de su participación en la segunda división del fútbol peruano.

La reserva de Universitario perdió 5-1 ante Club Universidad San Martín en duelo amistoso

Asimismo, el equipo de menores de Universitario de Deportes también se pone a punto para empezar y conseguir el título de la tercera división o también llamado oficialmente como Liga 3.

¿Cuándo comienza la Liga 3?

Aún no se sabe exactamente una fecha de cuando comenzará la tercera división del fútbol peruano, sin embargo, ya se sabe que un total de 37 clubes formarán parte de este nuevo campeonato que promueve a las divisiones menores de los equipos peruanos.

¿Cuándo comienza la Liga 2?

De la misma forma, la segunda división de Perú tampoco tiene una fecha de inicio, no obstante participarán un total de 18 escuadras con el objetivo principal de subir a la Liga 1 del fútbol peruano.