- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Copa Libertadores
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Liga Peruana de Vóley 2026: programación, horarios, entradas y dónde ver los cuartos de final
Con Alianza Lima, San Martín, Regatas y Universitario como candidatos para llevarse el título, revisa la programación completa de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.
Llegó el momento de la verdad. Este sábado 14 y domingo 15 de marzo se juegan los primeros partidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima, San Martín, Universitario, Atenea, Regatas, Géminis, Circolo y Deportivo Soan dejarán todo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador para llevarse la corona.
PUEDES VER: Cecilia Tait explotó contra la nueva generación de voleibolistas: “Se consideran estrellas”
Sábado 14 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:00 p.m.
|Géminis vs. Atenea
|Latina TV, web y APP de Latina.
|7:00 p.m.
|Alianza Lima vs. Deportivo Soan
|Latina TV, web y APP de Latina.
Domingo 15 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3:15 p.m.
|San Martín vs. Circolo
|Latina TV, web y APP de Latina.
|5:00 p.m.
|Universitario vs. San Martín
|Latina TV, web y APP de Latina.
Liga Peruana de Vóley: entradas para los cuartos de final
Todos los partidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las entradas están a la venta por Joinnus.
- General - Segunda etapa: S/20
- Norte preferente - Segunda etapa: S/30
- Sur preferente - Segunda etapa: S/30
- Oriente preferente - Segunda etapa: S/40
- Occidente preferente - Segunda etapa: S/50
Liga Peruana de Vóley tabla de posiciones
|EQUIPOS
|PJ
|PUNTOS
|SETS G/P
|Alianza Lima
|20
|52
|55:18
|San Martín
|20
|52
|54:21
|Universitario
|20
|44
|49:23
|Atenea
|20
|35
|44:36
|Géminis
|19
|34
|41:31
|Regatas
|20
|30
|42:36
|Circolo
|20
|29
|37:41
|D. Soan
|20
|18
|29:48
|Rebaza Acosta
|20
|15
|26:51
|Olva Latino
|20
|15
|24:52
La tabla no está actualizada con el reclamo de Circolo vs San Martín, ya que el club santo puede apelar la sanción y la modificación se haría una vez resuelto este recurso.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90