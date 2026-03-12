Liga Peruana de Vóley 2026: programación, horarios, entradas y dónde ver los cuartos de final

Llegó el momento de la verdad. Este sábado 14 y domingo 15 de marzo se juegan los primeros partidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima, San Martín, Universitario, Atenea, Regatas, Géminis, Circolo y Deportivo Soan dejarán todo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador para llevarse la corona.

Sábado 14 de marzo

Horarios Partidos Canales 5:00 p.m. Géminis vs. Atenea Latina TV, web y APP de Latina. 7:00 p.m. Alianza Lima vs. Deportivo Soan Latina TV, web y APP de Latina.

Domingo 15 de marzo

Horarios Partidos Canales 3:15 p.m. San Martín vs. Circolo Latina TV, web y APP de Latina. 5:00 p.m. Universitario vs. San Martín Latina TV, web y APP de Latina.

Liga Peruana de Vóley: entradas para los cuartos de final

Todos los partidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las entradas están a la venta por Joinnus.

General - Segunda etapa: S/20

Norte preferente - Segunda etapa: S/30

Sur preferente - Segunda etapa: S/30

Oriente preferente - Segunda etapa: S/40

Occidente preferente - Segunda etapa: S/50

Liga Peruana de Vóley tabla de posiciones

EQUIPOS PJ PUNTOS SETS G/P Alianza Lima 20 52 55:18 San Martín 20 52 54:21 Universitario 20 44 49:23 Atenea 20 35 44:36 Géminis 19 34 41:31 Regatas 20 30 42:36 Circolo 20 29 37:41 D. Soan 20 18 29:48 Rebaza Acosta 20 15 26:51 Olva Latino 20 15 24:52

La tabla no está actualizada con el reclamo de Circolo vs San Martín, ya que el club santo puede apelar la sanción y la modificación se haría una vez resuelto este recurso.