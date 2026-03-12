0

Liga Peruana de Vóley 2026: programación, horarios, entradas y dónde ver los cuartos de final

Con Alianza Lima, San Martín, Regatas y Universitario como candidatos para llevarse el título, revisa la programación completa de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.

    Llegó el momento de la verdad. Este sábado 14 y domingo 15 de marzo se juegan los primeros partidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima, San Martín, Universitario, Atenea, Regatas, Géminis, Circolo y Deportivo Soan dejarán todo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador para llevarse la corona.

    Sábado 14 de marzo

    HorariosPartidosCanales
    5:00 p.m.Géminis vs. AteneaLatina TV, web y APP de Latina.
    7:00 p.m.Alianza Lima vs. Deportivo SoanLatina TV, web y APP de Latina.

    Domingo 15 de marzo

    HorariosPartidosCanales
    3:15 p.m.San Martín vs. CircoloLatina TV, web y APP de Latina.
    5:00 p.m.Universitario vs. San MartínLatina TV, web y APP de Latina.

    Liga Peruana de Vóley: entradas para los cuartos de final

    Todos los partidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las entradas están a la venta por Joinnus.

    • General - Segunda etapa: S/20
    • Norte preferente - Segunda etapa: S/30
    • Sur preferente - Segunda etapa: S/30
    • Oriente preferente - Segunda etapa: S/40
    • Occidente preferente - Segunda etapa: S/50

    Liga Peruana de Vóley tabla de posiciones

    EQUIPOSPJPUNTOSSETS G/P
    Alianza Lima205255:18
    San Martín205254:21
    Universitario204449:23
    Atenea203544:36
    Géminis193441:31
    Regatas203042:36
    Circolo202937:41
    D. Soan201829:48
    Rebaza Acosta201526:51
    Olva Latino201524:52

    La tabla no está actualizada con el reclamo de Circolo vs San Martín, ya que el club santo puede apelar la sanción y la modificación se haría una vez resuelto este recurso.

    Jesús Yupanqui
