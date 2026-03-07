Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley: fecha y hora del partido de cuartos de final

Se definieron los cruces de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley, tras la última fecha de la fase 2, que determinó los equipos que continúan en la lucha por el título nacional. Entre los clasificados destacan Alianza Lima, San Martín, Universitario de Deportes y el sorprendente 'Géminis' de Natalia Málaga, quienes se enfrentarán en esta etapa.

Aunque aún falta definir al último clasificado, que se deberá definir entre Rebaza Acosta y Deportivo Soan, ya se conocen algunos de los partidos confirmados para la ronda final. En este contexto, el conjunto crema ya conoce a su próximo rival para los cuartos de final el club Regatas. A continuación, la programación para este gran partido.

¿Cuándo juega Universitario vs Regatas por los cuartos de final?

Por el momento no hay una fecha confirmada; sin embargo, de acuerdo con la LPV, los cuartos de final se jugarán entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo.

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas por los cuartos de final?

Aunque la hora aún no ha sido confirmada, se sabe que los partidos de la Liga Peruana de Vóley suelen comenzar por la tarde, alrededor de las 2.30 p. m.; considerando la importancia de este compromiso, podría estar programado para las 5.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Regatas por los cuartos de final?

El partido entre Universitario y Regatas, por la Liga Peruana de Vóley, será transmitido por TV abierta a través de Latina (canal 2). Por internet, se podrá seguir en la web y la app de la cadena, así como en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

PUEDES VER: Fallece una de las grandes leyenda del Real Madrid a los 78 años de edad

Partidos de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

Según el formato de la competición, los enfrentamientos se definirán según la posición de cada equipo en la tabla: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

En esta fase se jugarán series al mejor de tres partidos, de modo que el equipo que consiga dos victorias avanzará a las semifinales. Por el momento, estos son los cruces confirmados.