0
Universitario vs. Chankas por el Torneo Apertura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Universitario vs. Chankas chocan este domingo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú . Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Universitario vs. Chankas juegan este domingo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.
Universitario vs. Chankas juegan este domingo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.
Universitario vs. Chankas se enfrentan este domingo 8 de marzo, desde el Estadio Municipal Los Chankas de Andahuaylas, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Universitario vs. Chankas: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido entre Universitario vs. Chankas, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 14:30 horas
  • Perú: 15:30 horas
  • Colombia: 15:30 horas
  • Ecuador: 15:30 horas
  • Bolivia: 16:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 16:30 horas
  • Argentina: 17:30 horas
  • Brasil: 17:30 horas
  • Chile: 17:30 horas
  • Paraguay: 17:30 horas
  • Uruguay: 17:30 horas
  • España: 21:30 horas

¿Dónde ver Universitario vs. Chankas?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Universitario vs. Chankas, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Universitario vs. Chankas por el Torneo Apertura 2026 de Liga 1 Perú

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Universitario y Chankas se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura, ambos equipos están invictos y tienen la misma cantidad de puntaje; sin embargo, los 'Merengues' están un escalón arriba por diferencia de goles.

Los 'Cremas', con 11 puntos, necesitan ganar y al mismo esperar que el líder Alianza Lima no sume de a tres, de esa forma podrán ser los únicos líderes de la Liga 1 Perú. Por su parte, los 'Guerreros Chankas' tienen el mismo objetivo y, además, querrán seguir alargando la racha invicta ante la 'U', ya que el año pasado no perdieron ante el vigente tricampeón.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

