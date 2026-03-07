Ex Alianza Lima vuelve a Matute y lanza dura advertencia en busca de su revancha: "Tratar de..."

Alianza Lima tiene el objetivo de hacer respetar su localía y mantenerse como líderes absolutos de la Liga 1 y en medio de ello, uno de los exjugadores que pasó por el club blanquiazul se refirió respecto al partido del Torneo Apertura. Han pasado varios años desde que vistió los colores del cuadro aliancista, pero no lo olvida.

Ex Alianza Lima vuelve a Matute por su revancha

Alianza Lima se enfrentará a Melgar como parte de la fecha 6 del Torneo Apertura y precisamente en este encuentro se será testigo del regreso de un futbolista que pasó por el club blanquiazul. Se trata de Jhony Vidales, quien en sus inicios jugó en el equipo Íntimo y ahora está bajo el mando de Juan Reynoso.

En su llegada a Lima, Vidales conversó con los medios de comunicación y expresó su deseo de pasar la página luego de la dura eliminación por penales ante Cienciano. El ‘Dominó’ ahora estará enfocado de lleno en la Liga 1 y su próximo objetivo será vencer a Alianza Lima.

“Vamos a trabajar ahora el partido y tratar de ir a ganarlo. Así es el fútbol, nos tocó perder por penales, lamentablemente fue así, pero el grupo tiene la mete positiva, hay que estar juntos para pasar este mal momento. A veces estas arriba o abajo, pero como te digo, hay que saber llevarlo para mejora”, señaló Jhony Vidales jugador de Melgar con pasado aliancista.

Jhony Vidales jugó en Alianza Lima durante los años 2012 y 2013 donde jugó 60 partidos, anotó cuatro goles y realizó cuatro asistencias. Luego, empezaría su trayectoria en el fútbol europeo para finalmente regresar al campeonato peruano.