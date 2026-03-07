- Hoy:
ALERTA MÁXIMA, en EE. UU.: en este estado, confirman clases GRATIS en inglés para la licencia de conducir y el examen de ciudadanía
Aprender inglés en Florida es necesario para todos los que busquen obtener la licencia de conducir y prepararse para el examen de ciudadanía en EE. UU.
¡Mucha atención! Con la implementación del requisito de inglés para poder obtener la licencia de conducir y la ciudadanía en Florida, miles de personas se ven en la necesidad de empezar su aprendizaje en dicho estado desde cero. Bajo este contexto, el Miami Dade College (MDC) ha sorprendido al ofrecer cursos gratuitos en este idioma y más facilidades.
La población inmigrante en Florida, EE. UU., una de las más numerosas del país, se ha visto afectada por una actualización. Y es que, según las autoridades de tránsito y ‘La Nación, recientemente se ha implementado una normativa que exige que todos los exámenes para obtener la licencia de conducir se lleven a cabo exclusivamente en inglés.
Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) ha sorprendido a muchos tras endurecer sus requisitos lingüísticos para el proceso de naturalización, obligando a sus solicitantes a aprobar un examen de conocimientos en inglés, único idioma aceptado.
Frente a este panorama que puede ser demasiado complicado para quienes dominan poco el idioma, el Miami Dade College (MDC) tomó la decisión de ofrecer una variedad de cursos diseñados para principiantes y para aquellos que desean acceder a carreras profesionales en diferentes niveles en EE. UU.
La institución en mención también ofrece respaldo y preparación para exámenes específicos, facilitando de esa manera el aprendizaje del idioma a quienes se preparan para los cursos generales.
Cursos de inglés gratis en Florida: modalidades para los exámenes de licencia de conducir y ciudadanía
Las opciones disponibles para presentar los exámenes de licencia de conducir y ciudadanía en el Estado del Sol ofrecen dos modalidades educativas:
- Una de ellas son los cursos de inglés como segunda lengua (ESOL), que no otorgan crédito académico y están diseñados para mejorar las habilidades lingüísticas necesarias en el ámbito laboral, la vida cotidiana y la educación futura. Para acceder a ellos, es necesario realizar un examen (CASAS) que evalúa el nivel de conocimiento del estudiante.
- Otra alternativa es el curso de inglés intensivo, que brinda instrucción académica con un enfoque profesional. Este programa busca desarrollar habilidades avanzadas en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral, orientadas a entornos laborales competitivos. Consta de cinco niveles que tienen una duración de entre siete y 14 semanas.
- 1
