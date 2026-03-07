¡Mucha atención! Con la implementación del requisito de inglés para poder obtener la licencia de conducir y la ciudadanía en Florida, miles de personas se ven en la necesidad de empezar su aprendizaje en dicho estado desde cero. Bajo este contexto, el Miami Dade College (MDC) ha sorprendido al ofrecer cursos gratuitos en este idioma y más facilidades.

En este estado, confirman clases GRATIS en inglés para la licencia de conducir y el examen de ciudadanía

La población inmigrante en Florida, EE. UU., una de las más numerosas del país, se ha visto afectada por una actualización. Y es que, según las autoridades de tránsito y ‘La Nación, recientemente se ha implementado una normativa que exige que todos los exámenes para obtener la licencia de conducir se lleven a cabo exclusivamente en inglés.

Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) ha sorprendido a muchos tras endurecer sus requisitos lingüísticos para el proceso de naturalización, obligando a sus solicitantes a aprobar un examen de conocimientos en inglés, único idioma aceptado.

Frente a este panorama que puede ser demasiado complicado para quienes dominan poco el idioma, el Miami Dade College (MDC) tomó la decisión de ofrecer una variedad de cursos diseñados para principiantes y para aquellos que desean acceder a carreras profesionales en diferentes niveles en EE. UU.

La institución en mención también ofrece respaldo y preparación para exámenes específicos, facilitando de esa manera el aprendizaje del idioma a quienes se preparan para los cursos generales.

Cursos de inglés gratis en Florida: modalidades para los exámenes de licencia de conducir y ciudadanía

Las opciones disponibles para presentar los exámenes de licencia de conducir y ciudadanía en el Estado del Sol ofrecen dos modalidades educativas: