ALERTA con la nueva LEY en Nueva York: estas son las condiciones de habitabilidad en viviendas alquiladas que entraron en vigor
La reciente ley que modifica las normativas sobre arrendamientos en Nueva York, EE. UU., ya se está implementando en este 2026. ¿Qué debes tomar en cuenta?
¡Mucha atención! En la ciudad de Nueva York, ya empezó a aplicarse la ley “Cool Homes For All” (Intro 994-2024), la cual transforma las normas de habitabilidad en las viviendas de alquiler al establecer el acceso a la refrigeración como un derecho que puede ser exigido.
Esta importante legislación obliga a los propietarios a proporcionar aire acondicionado en sus viviendas, con la finalidad de proteger a los inquilinos de las olas de calor extremo. AQUÍ más información.
Nueva ley en Nueva York: las condiciones de habitabilidad en viviendas alquiladas que entraron en vigor
‘La Nación’ y otros portales internacionales compartieron más detalles claves sobre la normativa Intro 994-2024, la cual establece que los departamentos en Nueva York deben tener sistemas que mantengan una temperatura interior máxima de 25,5°C (78°F) en los dormitorios durante la temporada de calor.
Es importante saber que este requerimiento no se aplica de forma automática, sino que depende de una solicitud voluntaria por parte del inquilino. Asimismo, este cambio es significativo, pues transforma las reglas tradicionales del alquiler en la ciudad.
Los dueños de los inmuebles deberán instalar sistemas que garanticen una temperatura máxima de 78°F (25,5°C) en las habitaciones.
Anteriormente, el aire acondicionado se consideraba una mejora opcional, responsabilidad del inquilino. Con la nueva ley, los propietarios tendrán que proporcionar e instalar el equipo de refrigeración cuando el residente lo solicite de manera formal.
Esta ley abarca la mayoría de los edificios residenciales privados y brinda disposiciones específicas para aquellos con sistemas centrales de refrigeración, obligando a los propietarios a garantizar su correcto funcionamiento durante la temporada de refrigeración.
¿Una situación preocupante en Nueva York?
Según datos del medio internacional y de medio ambiente y salud de Nueva York, se confirmó que más de 500 personas mueren cada año debido a problemas relacionados con las altas temperaturas.
La falta de sistemas de refrigeración en los hogares también se ha convertido un factor común en estos casos, perjudicando de gran manera a las comunidades vulnerables y a familias de bajos ingresos.
