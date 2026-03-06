Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentan este sábado 7 de marzo, desde el Estadio Alberto Gallardo, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 14:30 horas

Perú: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 16:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

España: 21:30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026 de Liga 1

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Sporting Cristal y Alianza Atlético se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura, ambos equipos están en la zona media, solo que el conjunto piurano está un escalón más arriba por un punto de diferencia.

Los 'Cerveceros', con 5 puntos, necesitan ganar con urgencia porque solo han sumado de a tres en una ocasión y el resto de resultados fue empates y derrotas; sin embargo, podrían guardar jugadores por su participación en Copa Libertadores. Por su parte, los 'Churres' tienen 6 unidades y querrán mantener su envión anímico tras avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.