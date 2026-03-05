DT de Carabobo deja firme calificativo de Sporting Cristal tras perder en Libertadores: "Demostrado"

Sporting Cristal venció a Carabobo de Venezuela por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El elenco celeste ganó por la mínima y se ilusiona con la clasificación a la fase de grupos. En medio de esta euforia de los 'rimenses', el DT del combinado granate tomó la palabra en conferencia de prensa y decidió calificar el nivel de los peruanos.

DT de Carabobo calificó a Sporting Cristal

Si bien inició con palabras de orgullo para sus dirigidos por toda la entrega en estos primeros 90 minutos ante Sporting Cristal, Daniel Farías, estratega del club venezolano, tomó la palabra para resaltar el presente de los celestes y compararlos con Huachipato, rival que superaron en la Fase 2 de Copa Libertadores.

Fiel a su estilo, se manifestó con respeto a los 'rimenses' y dejó en claro la jerarquía de sus jugadores y comando técnico a cargo de Paulo Autuori. Con firmes adjetivos como "tienen recorrido, capacidad y talento", Daniel Farías se rinde ante el cuadro de Cristal y se muestra contento de haberle hecho un gran compromiso internacional.

"Son equipos complejos. Huachipato en su momento cuando lo visitamos era líder del torneo chileno. En el caso de Sporting Cristal no está en el mismo puesto, pero pueden ver los nombres, el entrenador, los jugadores… tienen recorrido, capacidad y talento, queda demostrado. Hicimos un gran partido ante un gran rival", declaró Daniel Farías.

(VIDEO: Circuito Granate Oficial)

Fuera de ello, el DT de Carabobo sabe que se debe trabajar mucho en esta semana para remontar la llave ante los celestes. Sabe que es un encuentro de 180 minutos, por lo que esperan pisar Matute para dar el golpe y sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

"Tuvimos un gran partido, ofensivo. A mi entender es lógico que merecimos algo más. Estas llaves no se cierran en el primer partido, sino en el momento que acaban los 180 minutos. Vamos a generar la misma sensación en la semana, recuperarnos y llegar bien a Lima. Nosotros hicimos un gran partido, extraño porque el marcador fue adverso. Pero orgulloso de mis jugadores por todo lo que mostraron. Debemos mejorar a la hora de marcar", agregó.