Exárbitro FIFA se pronuncia sobre gol anulado a Felipe Vizeu en Cristal vs Carabobo: "No era..."

Sporting Cristal venció en su visita a territorio venezolano a Carabobo FC y dio un gran paso en búsqueda de poder llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, este partido estuvo envuelto en la polémica luego de que se le anulase un gol a Felipe Vizeu que hubiese significado el 2-0. Ante ello, un exjuez FIFA sorprendió al revelar si estuvo bien anulado.

Exárbitro FIFA se pronuncia sobre gol anulado a Felipe Vizeu ante Carabobo FC

Felipe Vizeu había logrado romper su mala racha goleadora a los 24 minutos del primer tiempo, luego de haber anotado de cabeza el 2-0 de Sporting Cristal tras conectar un mal rechazo de la defensa rival. Sin embargo, instantes después, el árbitro anuló el gol por una mano previa de Cristiano Da Silva.

En ese sentido, durante el programa 'L1 Radio', se comunicaron con el exárbitro de categoría FIFA, Winston Reategui, para que analice la jugada del gol anulado al brasileño y sorprendió al señalar que el gol debió ser válido y subir al marcador, ya que no se trató de una mano inmediata a la jugada y con un movimiento natural.

Video: L1 Radio

"Estuvo mal anulado el gol. El gol de Vizeu era un gol válido. Las manos son jugada difíciles, pero en este caso hay que establecer si hay intencionalidad o no. No hay un movimiento antinatural, no es un mano de inmediatez tampoco. No era una mano sancionable", detalló el retirado juez.

Del mismo modo, Reategui remarcó que Da Silva estaba muy cerca como para evitar que el balón no le impacte en la mano, por lo que no debió ser considerado para sancionar la falta.

Felipe Vizeu opinó sobre su gol anulado

Luego del encuentro, Felipe Vizeu se pronunció sobre la jugada de su gol anulado y lamentó que no haya subido al marcador, sin embargo señaló que seguirá buscando romper su mala racha.

"El fútbol es así, hay VAR, decisiones de árbitros. Tengo que continuar, seguir intentando. Una decisión final que para un delantero como yo pues un 2-0 iba a ser un resultado mejor. Sé que marqué, pero fue anulado", señaló en su regreso al país.